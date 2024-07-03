Большинство европейцев поддерживают увеличение военной поддержки для Украины, хотя в отдельных странах преобладает противоположное мнение.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу Европейского совета по международным отношениям, который проводился в 15 странах, включая Украину.

В большинстве стран более 50% респондентов (или большая доля по сравнению с другими вариантами ответа) поддерживают увеличение поставок Украине оружия и боеприпасов, что, следовательно, обеспечивает фундамент для соответствующих решений лидеров этих стран.

Противоположное мнение преобладает только в трех странах ЕС – Греции, Болгарии и Италии. В этих же государствах наибольшая доля тех, кто считает, что западные партнеры должны были бы подталкивать Украину к мирным переговорам.

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В то же время абсолютное большинство респондентов во всех странах выступают против потенциальной отправки их военных в Украину для участия в боевых действиях.

В большинстве стран, где проводился опрос, считают, что война завершится мирными договоренностями, тогда как вера в победу Украины, кроме самих украинцев, преобладает только в одной стране.

Большинство респондентов из стран, где проводился опрос, также считают, что война завершится мирными договоренностями, тогда как вера в победу Украины, кроме самих украинцев, преобладает только в одной стране.

Один из последних опросов в США показал рост доли тех, кто поддерживает большую военную помощь Украине.