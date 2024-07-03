Прем'єр Франції: Ультраправої більшості у парламенті можна уникнути

Прем'єр Франції Габріель Атталь вважає, що міжпартійна спроба позбавити ультраправе "Національне об'єднання" більшості у другому турі парламентських виборів, яке відбудеться у неділю, може бути успішною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Заява Атталя пролунала після того, як понад 200 кандидатів з усього політичного спектра погодилися зняти свої кандидатури з виборів, щоб розчистити шлях для тих, хто має кращі шанси перемогти кандидата від "Національного об'єднання" у своєму виборчому окрузі.

Видання Le Monde підрахувало, що 221 кандидат – зокрема, 130 представників лівих та 82 – союзників президента Емманюеля Макрона – знялися з перегонів з цією метою.

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"Ці зняття кандидатур показують, що ми можемо уникнути абсолютної більшості для ультраправих", – сказав Атталь в інтерв'ю радіостанції France Inter щодо 289 місць, які потрібні "Національному об'єднанню", щоб контролювати Національні збори Франції.

Втім, є питання, чи підтримають виборці ці зусилля, адже прихильники центристських сил можуть відмовитися підтримувати ліворадикалів, водночас багато лівих виборців настільки розчаровані Макроном, що не захочуть підтримувати когось із його альянсу.

Напередодні 127 лівих кандидатів та 76 союзників Макрона вийшли з другого туру перегонів.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав до "демократичного єднання" у другому турі, щоб протистояти ультраправим.

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