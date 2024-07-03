Премьер Франции: Ультраправого большинства в парламенте можно избежать

Премьер Франции Габриэль Атталь считает, что межпартийная попытка лишить ультраправое "Национальное объединение" большинства во втором туре парламентских выборов, который состоится в воскресенье, может быть успешной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Заявление Атталя прозвучало после того, как более 200 кандидатов со всего политического спектра согласились снять свои кандидатуры с выборов, чтобы расчистить путь для тех, кто имеет лучшие шансы победить кандидата от "Национального объединения" в своем избирательном округе.

Издание Le Monde подсчитало, что 221 кандидат – в том числе 130 представителей левых и 82 – союзников президента Эмманюэля Макрона – снялись с гонки с этой целью.

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"Эти снятия кандидатур показывают, что мы можем избежать абсолютного большинства для ультраправых", – сказал Атталь в интервью радиостанции France Inter относительно 289 мест, которые нужны "Национальному объединению", чтобы контролировать Национальное собрание Франции.

Впрочем, есть вопрос, поддержат ли избиратели эти усилия, ведь сторонники центристских сил могут отказаться поддерживать леворадикалов, в то же время многие левые избиратели настолько разочарованы Макроном, что не захотят поддерживать кого-то из его альянса.

Накануне 127 левых кандидатов и 76 союзников Макрона вышли из второго тура гонки.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к "демократическому единению" во втором туре, чтобы противостоять ультраправым.

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