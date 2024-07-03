ЗМІ: Гарріс вважають першим кандидатом на заміну Байдена у разі його зняття з виборів

У кампанії президента США Джо Байдена вважають, що віцепрезидентка Камала Гарріс є кращою альтернативою на його заміну, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчу боротьбу.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters на умовах анонімності повідомили сім високопоставлених джерел у кампанії Байдена, Білому домі та Демократичному національному комітеті.

За словами джерел, пропозиції деяких впливових демократів замінити Байдена на інших, а не Гарріс, кандидатів – це видавання бажаного за дійсне, і буде майже неможливо.

Співрозмовники агентства заявили, що віцепрезидентка, якщо її висунуть кандидатом від партії, отримає гроші, зібрані на кампанію нинішнього очільника Білого дому, та успадкує інфраструктуру кампанії.

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Вона також має найвищу впізнаваність серед усіх альтернативних кандидатів та найвищий рейтинг серед демократів, які могли б серйозно розглядатися як кандидати, зазначили джерела.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, опублікованим у вівторок, Гарріс відстає від майбутнього кандидата від республіканців Дональда Трампа на один відсотковий пункт – 42% до 43%, що є різницею в межах похибки опитування у 3,5 відсоткових пункти.

Крім того, вказують джерела, вона вже пройшла перевірку на національному рівні, зокрема, з боку республіканців. Втім, деякі впливові демократи мало вірять, що вона здатна перемогти Трампа, сказали чотири співрозмовники.

А за словами кількох стратегів Демократичної партії, відмова від кандидатури першої чорношкірої жінки-віцепрезидентки на користь іншого кандидата призведе до негативної реакції з боку чорношкірих виборців, які є ключем до будь-якої перемоги.

Водночас помічники віцепрезидентки відкинули будь-які розмови про демократичний список, який не включатиме Байдена й Гарріс.

"Віцепрезидентка Гарріс з нетерпінням чекає на другий термін разом із президентом Джо Байденом", – йдеться в заяві її офісу.

За даними Reuters, серед лояльних до президента США Джо Байдена однопартійців наростають сумніви з приводу того, чи не буде програшним підходом повторно висувати його кандидатуру на виборах 2024 року.

Переважно демократи і політтехнологи кажуть, що висування кандидатури Байдена після того, як він непевно виглядав під час дебатів із Трампом, значною мірою залежить від того, яким буде його рішення. Проте тиск на президента зростає і зростають побоювання, що Байден не зможе скласти серйозну конкуренцію Дональду Трампу і не може виграти вибори.

Нагадаємо, у вівторок депутат Палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт першим у партії публічно закликав Байдена відмовитися від балотування на другий термін.

Байден визнав свій поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти з перегонів не планує.

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