Ердоган зустрівся зі своїм "видатним другом" Путіним, запросив його до Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з російським лідером Владіміром Путіним у середу в Астані, Казахстан, куди обидва лідери прибули для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Ердоган запросив Путіна до Туреччини, і Путін прийняв запрошення під час їхньої зустрічі. Очікуваний візит лідера РФ цієї весни був відкладений.

Путін заявив, що російсько-турецькі відносини розвиваються, незважаючи на всі виклики. "За останні кілька місяців відбулося падіння обсягів торгівлі, але наш річний товарообіг становить 55 мільярдів доларів. Ми реалізуємо наші проєкти в плановому порядку. Ми будемо обговорювати наші майбутні цілі (щодо покращення відносин). Ми перебуваємо в тісному контакті", – сказав він.

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Зі свого боку, Ердоган сказав, що пройшло багато часу відтоді, як він востаннє зустрічався зі своїм "видатним другом" Путіним. "Ми займалися телефонною дипломатією, але наші колеги завжди на зв'язку", – сказав він. Ердоган сказав, що Туреччина і Росія зроблять серйозні кроки щодо атомних електростанцій, і зараз ведуться переговори про нову станцію в Синопі, чорноморській турецькій провінції.

"Ми вважаємо, що можемо зробити значні кроки. Наш міністр енергетики і природних ресурсів веде переговори зі своїм російським колегою. BOTAŞ (державний трубопровідний оператор Туреччини) має щирі відносини з "Газпромом". Наразі нашою першочерговою метою є запуск "Аккую", – сказав він, маючи на увазі електростанцію, побудовану російським "Росатомом" на півдні Туреччини.

Ердоган також привітав туристичний потік з Росії до Туреччини, маючи на увазі близько 7 мільйонів туристів, які відвідують його країну за рік.

"Ми надаємо великого значення прийому російських туристів в Туреччині і ми сповнені рішучості (збільшити цю кількість) до тих пір, поки російські туристи люблять Туреччину", – сказав він.

"У світлі цих теплих відносин я хотів би прийняти вас у Туреччині якомога швидше", – сказав Ердоган Путіну.

"Я обов'язково приїду", – відповів Путін.

Раніше в середу Кремль підтвердив, що Путін і Ердоган проведуть розширену зустріч на полях саміту ШОС.

Ердоган готувався прийняти Путіна у лютому у Туреччині, але візит російського правителя був перенесений на пізніший термін.