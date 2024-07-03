Эрдоган встретился со своим "выдающимся другом" Путиным, пригласил его в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане, Казахстан, куда оба лидера прибыли для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Эрдоган пригласил Путина в Турцию, и Путин принял приглашение во время их встречи. Ожидаемый визит лидера РФ этой весной был отложен.

Путин заявил, что российско-турецкие отношения развиваются, несмотря на все вызовы. "За последние несколько месяцев произошло падение объемов торговли, но наш годовой товарооборот составляет 55 миллиардов долларов. Мы реализуем наши проекты в плановом порядке. Мы будем обсуждать наши будущие цели (по улучшению отношений). Мы находимся в тесном контакте", – сказал он.

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Со своей стороны Эрдоган сказал, что прошло много времени с тех пор, как он в последний раз встречался со своим "выдающимся другом" Путиным. "Мы занимались телефонной дипломатией, но наши коллеги всегда на связи", – сказал он. Эрдоган сказал, что Турция и Россия предпримут серьезные шаги в отношении атомных электростанций, и сейчас ведутся переговоры о новой станции в Синопе, черноморской турецкой провинции.

"Мы считаем, что можем сделать значительные шаги. Наш министр энергетики и природных ресурсов ведет переговоры со своим российским коллегой. BOTAŞ (государственный трубопроводный оператор Турции) имеет искренние отношения с "Газпромом". Сейчас нашей первоочередной целью является запуск "Аккую", – сказал он, имея в виду электростанцию, построенную российским "Росатомом" на юге Турции.

Эрдоган также приветствовал туристический поток из России в Турцию, имея в виду около 7 миллионов туристов, посещающих его страну за год.

"Мы придаем большое значение приему российских туристов в Турции и мы полны решимости (увеличить это количество) до тех пор, пока российские туристы любят Турцию", – сказал он.

"В свете этих теплых отношений я хотел бы принять вас в Турции как можно скорее", – сказал Эрдоган Путину.

"Я обязательно приеду", – ответил Путин.

Ранее в среду Кремль подтвердил, что Путин и Эрдоган проведут расширенную встречу на полях саммита ШОС.

Эрдоган готовился принять Путина в феврале в Турции, но визит российского правителя был перенесен на более поздний срок.