Сійярто обговорив транзит роснафти через Україну з главами МЗС Росії і Словаччини

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що обговорив телефоном у понеділок з російським і словацьким колегами рішення України зупинити транзит російського "Лукойлу".

Про це Сійярто написав на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто сказав, що Будапешт продовжує працювати над відновленням довгострокової безпеки постачань нафти.

"Тому сьогодні вранці я знову проконсультувався телефоном зі своїми російським та словацьким колегами Сергеєм Лавровим та Юрайєм Бланаром", – заявив глава МЗС Угорщини.

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Він додав, що Україна діє проти Угоди про асоціацію з ЄС, "коли вона загрожує безпеці наших енергетичних постачань".

"Водночас ми постійно аналізуємо можливі правові та технічні рішення, які забезпечать безперервність постачання нашої нафти незалежно від української заборони на транзит", – підкреслив Сійярто.

Минулого тижня Сійярто заявив, що Угорщина продовжуватиме блокувати військову допомогу Україні, поки санкції не будуть скасовані.

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо у понеділок, 29 липня, зустрівся з послом України Мирославом Кастраном і пригрозив наслідками в разі, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу". Зокрема, Фіцо пригрозив не продовжити постачання дизельного палива в Україну.

Нагадаємо, Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба".

Більше про ситуацію з поставками дивіться у свіжому відео "ЄвроПравди" або читайте у статті Без "Дружби" з сусідами: чому рішення України про Lukoil є проблемою, але не стане катастрофою.