Трамп двозначно висловився щодо можливих дебатів з Гарріс

Колишній президент Дональд Трамп у понеділок заявив, що, "мабуть", готовий до дебатів з віцепрезиденткою Камалою Гарріс перед листопадовими виборами, але залишив двері відчиненими, щоб відмовитися від них.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

Трамп і президент Джо Байден домовилися про проведення двох дебатів – 27 червня на CNN і 10 вересня на телеканалі ABC News. Катастрофічний виступ Байдена на червневих дебатах і подальші події призвели до зняття президента з виборів.

Камала Гарріс заручилась підтримкою достатньої кількості делегатів, щоб стати ймовірною кандидаткою від демократів. З'їзд Демократичної партії, де її можуть висунути офіційною кандидаткою, відбудеться 19-22 серпня в Чикаго.

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Гарріс заявила, що готова до дебатів з Трампом, і вона та її кампанія звинуватили його у тому, що він "дає задню".

"Відповідь – так, я, мабуть, візьму участь у дебатах", – сказав Трамп в інтерв'ю ведучій Fox News Лорі Інгрем, стверджуючи, що будь-які дебати повинні відбутися до початку попереднього голосування.

Однак Трамп перерахував причини, через які він не буде брати участь у дебатах, хоча Інгрем попередила, що це дасть можливість його критикам сказати, що він боїться.

Трамп вказав на своє лідерство в загальнонаціональних опитуваннях і опитуваннях у ключових штатах, хоча ці опитування свідчать про те, що кандидати йдуть нога в ногу.

Він також стверджував, що громадськість знає позицію обох кандидатів з цих питань.

"Відповідь – так, але я також можу навести аргументи на користь того, щоб цього не робити", – додав Трамп. "Крім того, мені не подобається заохочувати фейкові новини... Вони збираються заробити десятки мільйонів доларів на цих дебатах. Мені не подобається ABC", – заявив він.

Минулого вівторка Трамп заявив журналістам, що він "абсолютно точно" проведе дебати з Гарріс принаймні один раз до дня виборів.

Пізніше його кампанія заявила, що не погодиться на загальні передвиборчі дебати з Гарріс, "поки демократи офіційно не визначаться зі своїм кандидатом".

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