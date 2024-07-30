Трамп двусмысленно высказался относительно возможных дебатов с Харрис

Бывший президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что "видимо" готов к дебатам с вице-президентом Камалой Харрис перед ноябрьскими выборами, но оставил дверь открытой, чтобы отказаться от них.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

Трамп и президент Джо Байден договорились о проведении двух дебатов – 27 июня на CNN и 10 сентября на телеканале ABC News. Катастрофическое выступление Байдена на июньских дебатах и дальнейшие события привели к снятию президента с выборов.

Камала Харрис заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, чтобы стать вероятным кандидатом от демократов. Съезд Демократической партии, где ее могут выдвинуть официальным кандидатом, состоится 19-22 августа в Чикаго.

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Харрис заявила, что готова к дебатам с Трампом, и она и ее кампания обвинили его в том, что он "дает заднюю".

"Ответ – да, я, пожалуй, приму участие в дебатах", – сказал Трамп в интервью ведущей Fox News Лори Ингрэм, утверждая, что любые дебаты должны состояться до начала предварительного голосования.

Тем не менее Трамп перечислил причины, по которым он не будет участвовать в дебатах, хотя Ингрэм предупредила, что это даст возможность его критикам сказать, что он боится.

Трамп указал на свое лидерство в общенациональных опросах и опросах в ключевых штатах, хотя эти опросы свидетельствуют о том, что кандидаты идут нога в ногу.

Он также утверждал, что общественность знает позицию обоих кандидатов по этим вопросам.

"Ответ – да, но я также могу привести аргументы в пользу того, чтобы этого не делать", – добавил Трамп. "Кроме того, мне не нравится поощрять фейковые новости... Они собираются заработать десятки миллионов долларов на этих дебатах. Мне не нравится ABC", – заявил он.

В прошлый вторник Трамп заявил журналистам, что он "совершенно точно" проведет дебаты с Харрис по крайней мере один раз до дня выборов.

Позже его кампания заявила, что не согласится на общие предвыборные дебаты с Харрис, "пока демократы официально не определятся со своим кандидатом".

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