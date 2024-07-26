Трамп вже не хоче планувати дебати з Гарріс, доки вона не офіційна кандидатка

У кампанії експрезидента, кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа заявили, що не хочуть планувати теледебати з його ймовірною суперницею Камалою Гарріс, доки її офіційно не визначили кандидаткою.

Про це повідомляють AFP та Associated Press, пише "Європейська правда".

Раніше цього тижня Трамп заявив, що готовий навіть неодноразово зустрітися на дебатах з Камалою Гарріс. Першою датою могло стати 10 вересня – дата, на яку планували наступні дебати Байдена і Трампа.

Проте згодом у його кампанії заявили, що деталі проведення дебатів не можна фіналізувати, доки Гарріс офіційно не стала кандидаткою від Демократичної партії.

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"Доки демократи офіційно не визначаться з номінацією (...), було б неправильно щось планувати із Гарріс, тому що демократи дуже часто змінюють думку", – заявив речник кампанії Трампа Стівен Ченг.

Гарріс після цього розкритикувала Трампа за цей крок назад і заявила, що готова до дебатів та що виборці заслуговують на це.

Віцепрезидентка не відповіла на питання про те, що думає з приводу запрошення прихильного до Трампа телеканалу Fox News провести дебати на їхньому майданчику.

Камала Гарріс ще не є кандидаткою в президенти США, але вже отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.

Голосування за те, щоб зробити Гарріс офіційною кандидаткою в президенти від партії, відбудеться на початку наступного місяця – перед з'їздом демократів у Чикаго 19-22 серпня.

Опитування на замовлення CNN показало, що Камала Гарріс має кращі за Байдена рейтинги і підтримку більшості демократів.

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