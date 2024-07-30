Бенкет на €475 тисяч для короля Британії став однією з топвитрат Єлисейського палацу

Вечеря найвищого рівня під час візиту до Парижа короля Британії Чарльза III стала одним з найбільших пунктів витрат Єлисейського палацу за 2023 рік.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Витрати Єлисейського палацу за 2023 рік стали відомі ЗМІ з доповіді найвищого аудиторського суду Франції. До них входять витрати, безпосередньо пов’язані з функціонуванням адміністрації президента Франції, у тому числі закордонними поїздками президента і прийомами іноземних гостей.

Загальний обсяг витрат сягнув 125 млн євро, з перевищенням планових витрат на 8,3 млн євро.

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Найбільшими "ударами по бюджету" стали вечері під час прийому короля Великої Британії Чарльза III та прем’єра Індії Нарендри Моді.

На бенкеті з нагоди візиту Чарльза III, який влаштували у Версалі – історичній резиденції французьких монархів – було загалом близько 160 запрошених гостей.

На цю вишукану вечерю, що включала делікатеси на зразок лобстера та ексклюзивні вина, Єлисейський палац витратив майже 475 тисяч євро. Велетенській цифрі посприяло залучення сторонніх підрядників, оскільки прийом відбувався не безпосередньо у Єлисейському палаці.

Окремим пунктом, що "згенерував" сотні тисяч збитків, стали скасовані через зміну планів поїздки. З такої причини "згоріли" близько 830 тисяч євро.

Нагадаємо, главу МЗС у попередньому уряді Британії Девіда Кемерона розкритикували за те, що він взяв в оренду розкішний літак вартістю приблизно 42 мільйони фунтів стерлінгів для робочої поїздки Центральною Азією.

Попереднього прем'єра Британії Ріші Сунака критикували за його прихильність до авіаперельотів на короткі відстані для подорожей у Великій Британії.