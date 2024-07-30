Банкет на €475 тысяч для короля Британии стал одной из топ-расходов Елисейского дворца

Ужин высокого уровня во время визита в Париж короля Великобритании Чарльза III стал одним из крупнейших пунктов расходов Елисейского дворца за 2023 год.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Расходы Елисейского дворца за 2023 год стали известны СМИ из доклада высшего аудиторского суда Франции. В них входят расходы, непосредственно связанные с функционированием администрации президента Франции, в том числе зарубежными поездками президента и приемами иностранных гостей.

Общий объем расходов достиг 125 млн евро, с превышением плановых расходов на 8,3 млн евро.

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Самыми большими "ударами по бюджету" стали ужины во время приема короля Великобритании Чарльза III и премьера Индии Нарендры Моди.

На банкете по случаю визита Чарльза III, который устроили в Версале – исторической резиденции французских монархов – было всего около 160 приглашенных гостей.

На этот изысканный ужин, включавший деликатесы вроде лобстера и эксклюзивные вина, Елисейский дворец потратил почти 475 тысяч евро. Огромной цифре поспособствовало привлечение сторонних подрядчиков, поскольку прием проходил не непосредственно в Елисейском дворце.

Отдельным пунктом, который "сгенерировал" сотни тысяч убытков, стали отмененные из-за изменения планов поездки. По такой причине "сгорели" около 830 тысяч евро.

Напомним, главу МИД в предыдущем правительстве Британии Дэвида Кэмерона раскритиковали за то, что он взял в аренду роскошный самолет стоимостью примерно 42 миллиона фунтов стерлингов для рабочей поездки по Центральной Азии.

Предыдущего премьера Британии Риши Сунака критиковали за авиаперелеты на короткие расстояния для путешествий в Великобритании.