Верховний суд Греції заявив про непричетність держслужб до використання шпигунського ПЗ

Прокурор Верховного суду Греції Джорджія Аділіні у вівторок оголосила результати розслідування справи про прослуховування телефонів, які свідчать, що жодна державна служба не була причетна до використання або придбання незаконного шпигунського програмного забезпечення Predator, яке було встановлено на телефонах десятків відомих грецьких політиків, журналістів та бізнесменів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

"Численні докази чітко показують, що жодна державна служба, включаючи Національну розвідувальну службу (EYP), Антитерористичний підрозділ або грецьку поліцію (Міністерство захисту громадян), не була причетна до шпигунського програмного забезпечення Predator або будь-якого іншого подібного програмного забезпечення", – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням Верховного суду, представники та власники компаній, причетних до шпигунського програмного забезпечення, будуть притягнуті до відповідальності за порушення таємниці телефонних розмов, хоча і за дрібні правопорушення.

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Крім того, в повідомленні йдеться про те, що є ознаки того, що ці ж компанії були причетні до аналогічних порушень приватності щодо високопоставлених осіб в інших країнах.

Щодо регулярного прослуховування, яке здійснювала EYP в період з 2020 по 2024 рік, Верховний суд встановив, що всі юридичні протоколи були дотримані тодішнім прокурором EYP Анжелікою Влахоу, яка не потребувала жодних особливих обґрунтувань для видачі ордерів на прослуховування. В результаті вона була виправдана, а справа передана до архіву.

У повідомленні підкреслюється, що детальний 300-сторінковий звіт по справі був представлений заступником прокурора Верховного суду Ахіллесом Зісісом, і що до справи були залучені три незалежні органи.

Загалом було допитано понад 40 свідків, а розслідування тривало близько двох років.

Справа про прослуховування телефонів розпочалася у 2022 році після того, як лідер ПАСОК Нікос Андрулакіс і журналіст Танасіс Кукакіс заявили, що за ними велося державне стеження за допомогою телефонного шпигунського програмного забезпечення Predator.

Згодом з'ясувалося, що шпигунське програмне забезпечення Predator було встановлено на пристроях багатьох високопоставлених осіб, які перебували під офіційним наглядом Національної розвідувальної служби.

Звинувачення, що з'явилися на тлі зростаючого занепокоєння в Європейському Союзі щодо використання шпигунських програм, спричинили судові розслідування і призвели до відставки тодішнього лідера ЄНП Панагіотіса Контолеона та генерального секретаря прем'єр-міністра Григоріса Дімітріадіса.

Шпигунське програмне забезпечення Predator дозволяє хакерам отримати повний доступ до пристроїв жертв, зокрема мікрофонів, камер, текстових повідомлень і додатків. Воно опинилося в центрі політичного скандалу, який у 2022 році сколихнув грецьку політику.

Мережа Intellexa продала Predator в Австрію, Німеччину та Швейцарію, а також країнам із неодноразовими порушеннями прав людини – наприклад Катару, Конго, Об’єднаним Арабським Еміратам, Пакистану та В'єтнаму.

Консорціум виник після того, як із глобального ринку шпигунських програм довелось піти ізраїльській компанії NSO Group – колись популярному розробнику програмного забезпечення Pegasus.

Нагадаємо, минулого місяця Європейський парламент попросив членів підкомітету з питань оборони перевірити свої телефони на наявність шпигунського програмного забезпечення після того, як на двох пристроях були виявлені сліди злому.