Верховный суд Греции заявил о непричастности госслужб к использованию шпионского ПО

Прокурор Верховного суда Греции Джорджия Адилини во вторник объявила результаты расследования дела о прослушивании телефонов, которые свидетельствуют, что ни одна государственная служба не была причастна к использованию или приобретению незаконного шпионского программного обеспечения Predator, которое было установлено на телефонах десятков известных греческих политиков, журналистов и бизнесменов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

"Многочисленные доказательства четко показывают, что ни одна государственная служба, включая Национальную разведывательную службу (EYP), Антитеррористическое подразделение или греческую полицию (Министерство защиты граждан), не была причастна к шпионскому программному обеспечению Predator или любого другого подобного программного обеспечения", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению Верховного суда, представители и владельцы компаний, причастных к шпионскому программному обеспечению, будут привлечены к ответственности за нарушение тайны телефонных разговоров, хотя и за мелкие правонарушения.

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Кроме того, в сообщении говорится о том, что есть признаки того, что эти же компании были причастны к аналогичным нарушениям приватности в отношении высокопоставленных лиц в других странах.

Относительно регулярного прослушивания, которое осуществляла EYP в период с 2020 по 2024 год, Верховный суд установил, что все юридические протоколы были соблюдены тогдашним прокурором EYP Анжеликой Влахоу, которая не нуждалась ни в каких особых обоснованиях для выдачи ордеров на прослушивание. В результате она была оправдана, а дело передано в архив.

В сообщении подчеркивается, что подробный 300-страничный отчет по делу был представлен заместителем прокурора Верховного суда Ахиллесом Зисисом, и что к делу были привлечены три независимых органа.

Всего было допрошено более 40 свидетелей, а расследование длилось около двух лет.

Дело о прослушивании телефонов началось в 2022 году после того, как лидер ПАСОК Никос Андрулакис и журналист Танасис Кукакис заявили, что за ними велась государственная слежка с помощью телефонного шпионского программного обеспечения Predator.

Впоследствии выяснилось, что шпионское программное обеспечение Predator было установлено на устройствах многих высокопоставленных лиц, которые находились под официальным надзором Национальной разведывательной службы.

Обвинения, появившиеся на фоне растущего беспокойства в Европейском Союзе относительно использования шпионских программ, вызвали судебные расследования и привели к отставке тогдашнего лидера ЕНП Панагиотиса Контолеона и генерального секретаря премьер-министра Григориса Димитриадиса.

Шпионское программное обеспечение Predator позволяет хакерам получить полный доступ к устройствам жертв, в частности микрофонам, камерам, текстовым сообщениям и приложениям. Оно оказалось в центре политического скандала, который в 2022 году всколыхнул греческую политику.

Intellexa продала Predator в Австрию, Германию и Швейцарию, а также странам с неоднократными нарушениями прав человека – например Катару, Конго, Объединенным Арабским Эмиратам, Пакистану и Вьетнаму.

Консорциум возник после того, как с глобального рынка шпионских программ пришлось уйти израильской компании NSO Group – некогда популярному разработчику программного обеспечения Pegasus.

Напомним, в прошлом месяце Европейский парламент попросил членов подкомитета по вопросам обороны проверить свои телефоны на наличие шпионского программного обеспечения после того, как на двух устройствах были обнаружены следы взлома.