Туреччина скасувала візит свого міністра до Афін на тлі нової напруженості між країнами

Анкара скасувала візит міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая до Афін, який був запланований на вівторок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Міністр внутрішніх справ Туреччини мав здійснити одноденну поїздку до Афін для робочого обіду з грецьким міністром захисту громадян Міхалісом Крісохоїдісом, міністром морських справ Христосом Стіліанідісом і міністром міграції Нікосом Панагіотопулосом. Зустріч мала на меті обговорити питання міграції та безпеки.

У понеділок опівдні Афіни отримали повідомлення з Анкари про скасування візиту без будь-яких пояснень.

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Джерела припускають, що грецька сторона пов'язує скасування візиту з ескалацією напруженості між Афінами і Анкарою в останні дні, яка підірвала раніше позитивну атмосферу між двома країнами.

Крім того, залишається невизначеним, чи відбудуться заплановані зустрічі між грецькою і турецькою береговою охороною, які мали відбутися влітку цього року.

Минулого вівторка турецькі військові кораблі зібралися біля островів Касос і Карпатос, в той час як італійське дослідницьке судно Ievoli Relume проводило дослідження підводної лінії електропередач між Критом і Кіпром. Хоча судно мало грецький дозвіл, турецькі військові кораблі зробили попередження, стверджуючи, що воно працює у водах, які Туреччина вважає частиною свого континентального шельфу.

До кінця середи Ievoli Relume завершив свої дослідження і відправився до Криту після дипломатичних зусиль, спрямованих на деескалацію ситуації.

Між країнами, які обоє є членами НАТО, в останні роки неодноразово спалахувала напруженість через територіальні суперечки в Середземномор'ї та проблему Кіпру, частково окупованого турецькими силами. Часом вони виливались у конкретні погрози Афінам з боку Анкари.

У грудні 2023 року турецький президент Реджеп Таїп Ердоган приїхав до Греції, що стало його першим таким візитом за шість років. Там турецький і грецький лідери підписали декларацію про дружбу й добросусідство.