Турция отменила визит своего министра в Афины на фоне новой напряженности между странами

Анкара отменила визит министра внутренних дел Турции Али Ерликая в Афины, который был запланирован на вторник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Министр внутренних дел Турции должен был совершить однодневную поездку в Афины для рабочего обеда с греческим министром защиты граждан Михалисом Крисохоидисом, министром морских дел Христосом Стилианидисом и министром миграции Никосом Панагиотопулосом. Встреча имела целью обсудить вопросы миграции и безопасности.

В понедельник в полдень Афины получили сообщение из Анкары об отмене визита без каких-либо объяснений.

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Источники предполагают, что греческая сторона связывает отмену визита с эскалацией напряженности между Афинами и Анкарой в последние дни, которая подорвала ранее позитивную атмосферу между двумя странами.

Кроме того, остается неопределенным, состоятся ли запланированные встречи между греческой и турецкой береговой охраной, которые должны были состояться летом этого года.

В прошлый вторник турецкие военные корабли собрались у островов Касос и Карпатос, в то время как итальянское исследовательское судно Ievoli Relume проводило исследование подводной линии электропередач между Критом и Кипром. Хотя судно имело греческое разрешение, турецкие военные корабли сделали предупреждение, утверждая, что оно работает в водах, которые Турция считает частью своего континентального шельфа.

К концу среды Ievoli Relume завершил свои исследования и отправился на Крит после дипломатических усилий, направленных на деэскалацию ситуации.

Между странами, которые обе являются членами НАТО, в последние годы неоднократно вспыхивала напряженность из-за территориальных споров в Средиземноморье и проблемы Кипра, частично оккупированного турецкими силами. Иногда они выливались в конкретные угрозы Афинам со стороны Анкары.

В декабре 2023 года Реджеп Тайип Эрдоган приехал в Грецию, что стало его первым таким визитом за шесть лет. Там турецкий и греческий лидеры подписали декларацию о дружбе и добрососедстве.