Чому для перемоги над Трампом для Гарріс так важливо обрати свого "заступника"

Раптовий вихід Байдена від президентських перегонів у США і фактична передача номінації його віцепрезидентці Камалі Гарріс дала кампанії новий імпульс, що за низкою показників перевершив очікування, але також створила нові виклики.

Один з них – це те, що навіть у ліберальній Демпартії немає певності у тому, чи готові виборці уперше обрати президентом США жінку; до того ж не білу жінку; до того ж жінку, яка за 3,5 роки на другій за значимістю посаді в уряді США так і не проявила себе як яскрава політикиня.

Ключова "проблемна" група виборців – білі помірковані виборці, особливо чоловіки, погляди яких ближчі до центристських, розповідала "Європейська правда".

Здолати проблеми Камала Гарріс має з допомогою віцепрезидента, який урівноважить її сприйняття в цій групі виборців, йдеться в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Камала Гарріс шукає білого чоловіка: як Демпартія США готує команду на президентські вибори. Далі – стислий її виклад.

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У США виборці голосують за президента у парі з його "віце": у бюлетені присутні обидва прізвища. І хоча посада лідера держави все одно є головною, часом номінант на віцепрезидента грає не меншу роль.

Обидва номінанти ведуть спільну кампанію.

Найголовніша перевага – те, що цей "товариш по кампанії" може мати вищу популярність у окрузі, штаті чи демографічній групі, ніж "основний кандидат", і досягати успіхів у агітації там, де претендент(-ка) на посаду президента може стикнутися з провалом або отримати гірші результати.

Тому правильне обрання віцепрезидента дозволяє в буквальному сенсі змінити хід виборів.

У парі з Гарріс на вибори напевно має піти білий чоловік, і всі учасники "шортлиста" на демократичного віцепрезидента наразі відповідають цьому опису. А ще майже напевно це буде кандидат з одного з "ключових штатів", де результати голосування часто вирішують долю виборів.

Часу на вибір компаньйона у Гарріс майже не лишилося. Демократи, уникаючи можливих позовів, мають зареєструвати свою номінацію не пізніше 7 серпня, тож лишився всього тиждень.

Серед тих, хто станом на ранок вівторка є імовірним кандидатом у віцепрезиденти від демократів, найчастіше згадують (і це підтвердив інсайд Bloomberg вихідними) губернатора Міннесоти Тіма Волца, сенатора від Аризони Марка Келлі та губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро.

Марк Келлі – 60-річний сенатор від Аризони, колишній астронавт NASA і бойовий пілот.

Для кампанії Гарріс Келлі може не лише принести голоси у "хиткій", але все ж більш республіканській Арізоні (згадаймо історію з кампанією Джона Кеннеді, якому допоміг техаський кандидат у віцепрезиденти Ліндон Джонсон), а й стати магнітом для виборців з поміркованого крила Демократичної партії.

51-річний Джош Шапіро до обрання губернатором Пенсильванії у 2023 році був членом законодавчого органу штату і його генеральним прокурором.

Шапіро, як і Келлі, є поміркованим демократом, що зіграло б на руку Гарріс для об’єднання партії. До того ж він має дуже непоганий рейтинг у рідній Пенсильванії – одному з ключових штатів, який дає аж 19 голосів колегії виборників, більше за будь-який інший.

60-річний губернатор Тім Волц вирізняється з трійці тим, що його штат, Міннесота, не включають до переліку "ключових".

Волц, утім, може похвалитись досягненнями у рідному штаті: від захисту права жінок на аборти до безкоштовного харчування для дітей у школах. Його кандидатура може стати реверансом у бік "білих комірців" із штатів Середнього Заходу, на яких націлений Джей Ді Венс від республіканців.

Звісно, навіть існування такого шортлиста кандидатів не означає, що майбутній кандидат у президенти від Демократичної партії обов’язково буде кимось із перелічених вище.

Але найімовірніше, що номером два в президентській кампанії Демпартії стане білий чоловік поміркованих поглядів.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Камала Гарріс шукає білого чоловіка: як Демпартія США готує команду на президентські вибори.