Почему для победы над Трампом для Харрис так важно выбрать своего "заместителя"

Внезапный выход Байдена из президентской гонки в США и фактическая передача номинации его вице-президенту Камале Харрис дала кампании новый импульс, который по ряду показателей превзошел ожидания, но также создала новые вызовы.

Один из них – это то, что даже в либеральной Демпартии нет уверенности в том, готовы ли избиратели впервые избрать президентом США женщину; к тому же не белую женщину; к тому же женщину, которая за 3,5 года на второй по значимости должности в правительстве США так и не проявила себя как яркий политик.

Ключевая "проблемная" группа избирателей – белые умеренные избиратели, особенно мужчины, взгляды которых ближе к центристским, рассказывала "Европейская правда".

Преодолеть проблемы Камала Харрис должна с помощью вице-президента, который уравновесит ее восприятие в этой группе избирателей, идет речь в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Камала Харрис ищет белого мужчину: как Демпартия США готовит команду на президентские выборы. Далее – краткое ее изложение.

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В США избиратели голосуют за президента в паре с его "вице": в бюллетене присутствуют обе фамилии. И хотя должность лидера государства все равно является главной, порой номинант на вице-президента играет не меньшую роль.

Оба номинанта ведут совместную кампанию.

Самое главное преимущество – то, что этот "товарищ по кампании" может иметь более высокую популярность в округе, штате или демографической группе, чем "основной кандидат", и достигать успехов в агитации там, где претендент(-ка) на пост президента может столкнуться с провалом или получить худшие результаты.

Поэтому правильное избрание вице-президента позволяет в буквальном смысле изменить ход выборов.

В паре с Харрис на выборы наверняка должен пойти белый мужчина, и все участники "шортлиста" на демократического вице-президента пока соответствуют этому описанию. А еще почти наверняка это будет кандидат из одного из "ключевых штатов", где результаты голосования часто решают судьбу выборов.

Времени на выбор компаньона у Харрис почти не осталось. Демократы, избегая возможных исков, должны зарегистрировать свою номинацию не позднее 7 августа, поэтому осталась всего неделя.

Среди тех, кто по состоянию на утро вторника является вероятным кандидатом в вице-президенты от демократов, чаще всего упоминают (и это подтвердил инсайд Bloomberg на выходных) губернатора Миннесоты Тима Волца, сенатора от Аризоны Марка Келли и губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро.

Марк Келли – 60-летний сенатор от Аризоны, бывший астронавт NASA и боевой пилот.

Для кампании Харрис Келли может не только принести голоса в "шаткой", но все же более республиканской Аризоне (вспомним историю с кампанией Джона Кеннеди, которому помог техасский кандидат в вице-президенты Линдон Джонсон), но и стать магнитом для избирателей из умеренного крыла Демократической партии.

51-летний Джош Шапиро до избрания губернатором Пенсильвании в 2023 году был членом законодательного органа штата и его генеральным прокурором.

Шапиро, как и Келли, является умеренным демократом, что сыграло бы на руку Харрис для объединения партии. К тому же он имеет очень неплохой рейтинг в родной Пенсильвании – одном из ключевых штатов, который дает аж 19 голосов коллегии выборщиков, больше любого другого.

60-летний губернатор Тим Уолц отличается из тройки тем, что его штат, Миннесота, не включают в перечень "ключевых".

Волц, впрочем, может похвастаться достижениями в родном штате: от защиты права женщин на аборты до бесплатного питания для детей в школах. Его кандидатура может стать реверансом в сторону "белых воротничков" из штатов Среднего Запада, на которых нацелен Джей Ди Вэнс от республиканцев.

Конечно, даже существование такого шортлиста кандидатов не означает, что будущий кандидат в президенты от Демократической партии обязательно будет кем-то из вышеперечисленных.

Но вероятнее всего, что номером два в президентской кампании Демпартии станет белый человек умеренных взглядов.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Камала Харрис ищет белого мужчину: как Демпартия США готовит команду на президентские выборы.