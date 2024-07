Глава МЗС Німеччини похизувалась сальто на батуті

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка у минулому займалась стрибками на батуті, показала, що досі не втратила своїх навичок.

Про це йдеться у публікації Bild, пише "Європейська правда".

Це сталося під час візиту Бербок до протезної майстерні компанії Lente у Леверкузені.

Міністерка обмінялася ідеями з техніками-ортопедами, частина з яких є активними спортсменами на Паралімпійських іграх, і також отримала поради щодо стрибків на батуті.

Реклама:

Потім світовий рекордсмен зі стрибків у довжину Маркус Рем, який зараз готується до Паралімпіади в Парижі, провів показовий виступ, після чого міністерка зробила сальто.

German Foreign Minister @ABaerbock – who used to be a trampolinist – tries out the trampoline herself during a visit to para-athletes at TSV Bayer Leverkusen 04 today pic.twitter.com/d4OmF2PaP7