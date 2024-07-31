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Глава МЗС Німеччини похизувалась сальто на батуті

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Новини — Середа, 31 липня 2024, 12:40 — Христина Бондарєва

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка у минулому займалась стрибками на батуті, показала, що досі не втратила своїх навичок.

Про це йдеться у публікації Bild, пише "Європейська правда".

Це сталося під час візиту Бербок до протезної майстерні компанії Lente у Леверкузені.

Міністерка обмінялася ідеями з техніками-ортопедами, частина з яких є активними спортсменами на Паралімпійських іграх, і також отримала поради щодо стрибків на батуті. 

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Потім світовий рекордсмен зі стрибків у довжину Маркус Рем, який зараз готується до Паралімпіади в Парижі, провів показовий виступ, після чого міністерка зробила сальто.

 

Бербок виграла бронзу на чемпіонаті Німеччини 1999 року в дисципліні подвійний міні-трамп, після чого кинула стрибки на батуті. Однак у її кабінеті у Федеральному міністерстві закордонних справ стоїть міні-батут, яким вона час від часу користується.

Оскільки міністерка регулярно займається бігом, вона взяла з собою до Леверкузена пару лосин, які й одягла для виконання сальто, а футболку їй подарували.

Нагадаємо, попередник Бербок на посаді, Гайко Маас, займався триатлоном.

А міністерка закордонних справ Латвії взяла участь у Ризькому марафоні задля збору коштів на дрони для України.

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Німеччина ЄвроЖиття
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