Глава МИД Германии похвасталась сальто на батуте

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая в прошлом занималась прыжками на батуте, показала, что до сих пор не потеряла своих навыков.

Об этом говорится в публикации Bild, пишет "Европейская правда".

Это произошло во время визита Бербок в протезную мастерскую компании Lente в Леверкузене.

Министр обменялась идеями с техниками-ортопедами, часть из которых являются активными спортсменами на Паралимпийских играх, и также получила советы по прыжкам на батуте.

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Затем мировой рекордсмен по прыжкам в длину Маркус Рем, который сейчас готовится к Паралимпиаде в Париже, провел показательное выступление, после чего министр сделала сальто.

German Foreign Minister @ABaerbock – who used to be a trampolinist – tries out the trampoline herself during a visit to para-athletes at TSV Bayer Leverkusen 04 today pic.twitter.com/d4OmF2PaP7 – Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) July 30, 2024

Бербок выиграла бронзу на чемпионате Германии 1999 года в дисциплине двойной мини-трамп, после чего бросила прыжки на батуте. Однако в ее кабинете в Федеральном министерстве иностранных дел стоит мини-батут, которым она время от времени пользуется.

Поскольку министр регулярно занимается бегом, она взяла с собой в Леверкузен пару лосин, которые и надела для выполнения сальто, а футболку ей подарили.

Напомним, предшественник Бербок на посту, Хайко Маас, занимался триатлоном.

А министр иностранных дел Латвии приняла участие в Рижском марафоне для сбора средств на дроны для Украины.