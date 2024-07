Глава МИД Германии похвасталась сальто на батуте

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая в прошлом занималась прыжками на батуте, показала, что до сих пор не потеряла своих навыков.

Об этом говорится в публикации Bild, пишет "Европейская правда".

Это произошло во время визита Бербок в протезную мастерскую компании Lente в Леверкузене.

Министр обменялась идеями с техниками-ортопедами, часть из которых являются активными спортсменами на Паралимпийских играх, и также получила советы по прыжкам на батуте.

Затем мировой рекордсмен по прыжкам в длину Маркус Рем, который сейчас готовится к Паралимпиаде в Париже, провел показательное выступление, после чего министр сделала сальто.

German Foreign Minister @ABaerbock – who used to be a trampolinist – tries out the trampoline herself during a visit to para-athletes at TSV Bayer Leverkusen 04 today pic.twitter.com/d4OmF2PaP7