У викладача вишу в Польщі знайшли особисті дані військових, триває розслідування

Польські правоохоронці затримали співробітника Військово-історичного бюро та за сумісництвом викладача Академії військових мистецтв, у якого виявили інформацію про кількох тисяч солдатів спецпідрозділів.

Цю інформацію в середу, 31 липня, підтвердила Окружна прокуратура Варшави, пише "Європейська правда".

У прокуратурі зазначили, що у справі тривають "масштабні процесуальні дії", та пообіцяли розкрити подробиці найближчими днями.

Першим про затримання напередодні повідомив телеканал TVN24. За його інформацією, у викладача Академії військових мистецтв доктора Павела П. виявили "близько трьох тисяч особистих справ солдатів, в основному тих, хто служить у спеціальних формуваннях".

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Також, за даними TVN24, у вченого також були знайдені "матеріали з дитячою порнографією".

Справою займається не лише Військова поліція Польщі, а й Служба військової контррозвідки з огляду на те, що в межах роботи у Військово-історичному бюро Павел П. неодноразово їздив до Вітебська у Білорусі.

У травні, нагадаємо, в Польщі набула резонансу історія про суддю Томаша Шмідта, який виїхав у Білорусь та попросив політичного притулку в режиму Лукашенка.

Польські спецслужби підозрюють, що Шмідт міг передати білорусам секретну інформацію. Більше про цю справу читайте у матеріалі "ЄвроПравди".