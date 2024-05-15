У Польщі заочно арештували колишнього суддю, який втік до Білорусі

Окружний суд Варшави 15 травня заочно арештував на три місяці колишнього суддю Томаша Шмідта, який на початку травня втік до Білорусі та попросив там політичного притулку.

Про це повідомив прокурор Національної прокуратури Польщі Артур Казновський, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Засідання варшавського суду щодо клопотання прокуратури про тимчасовий арешт Шмідта було закритим для громадськості. Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури про застосування цього заходу на три місяці, заявив Казновський.

Він пояснив, що тепер колишнього суддю оголосять у розшук на рівні Польщі, й після отримання необхідних документів прокуратура складе клопотання про видачу європейського ордера на арешт.

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Минулого тижня вже колишній суддя воєводського адміністративного суду Варшави Томаш Шмідт з’явився на пресконференції у Мінську та заявив, що хоче залишитися у Білорусі і проситиме про політичний притулок.

Шмідт розповів білоруським пропагандистам, що був змушений покинути Польщу через незгоду з діями влади у Варшаві. Він розповів про переслідування і погрози, яких він нібито зазнав через свою "незалежну політичну позицію".

Національна прокуратура Польщі раніше розпочала розслідування стосовно Шмідта за статтею про роботу на іноземну розвідку. Його також позбавили статусу судді.

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