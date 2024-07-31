У преподавателя вуза в Польше нашли личные данные военных, продолжается расследование

Польские правоохранители задержали сотрудника Военно-исторического бюро и по совместительству преподавателя Академии военных искусств, у которого обнаружили информацию о нескольких тысячах солдат спецподразделений.

Эту информацию в среду, 31 июля, подтвердила Окружная прокуратура Варшавы, пишет "Европейская правда".

В прокуратуре отметили, что по делу продолжаются "масштабные процессуальные действия", и пообещали раскрыть подробности в ближайшие дни.

Первым о задержании накануне сообщил телеканал TVN24. По его информации, у преподавателя Академии военных искусств доктора Павела П. обнаружили "около трех тысяч личных дел солдат, в основном тех, кто служит в специальных формированиях".

Реклама:

Также, по данным TVN24, у ученого также были найдены "материалы с детской порнографией".

Делом занимается не только Военная полиция Польши, но и Служба военной контрразведки ввиду того, что в рамках работы в Военно-историческом бюро Павел П. неоднократно ездил в Витебск в Беларуси.

В мае, напомним, в Польше получила резонанс история о судье Томаше Шмидте, который выехал в Беларусь и попросил политического убежища у режима Лукашенко.

Польские спецслужбы подозревают, что Шмидт мог передать белорусам секретную информацию. Больше об этом деле читайте в материале "ЕвроПравды".