Чеський євродепутат заявив, що в ЄС разом з українськими біженцями прибули неонацисти

У Чехії двоє євродепутатів посперечалися в прямому ефірі через політику Угорщини, яка дає змогу громадянам Росії та Білорусі отримати доступ до Шенгенської зони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Депутатка Європарламенту від "Піратів" Маркета Грегорова назвала Ондржея Достала, також депутата Європарламенту, обраного за списком партії "Досить!", "проросійським покидьком". Її стурбувало те, що Достал в програмі CNN Prima News припустив, що біженці з України, які прибувають до Європейського Союзу, є неонацистами і бандерівцями.

Темою програми стала політика прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, згідно з якою з липня росіяни можуть реєструватися в його країні як працюючі іноземці і далі їхати в інші країни Європейського Союзу. На думку Грегорової, це є серйозним ризиком для безпеки, і Євросоюз також повинен розглянути питання про виключення Угорщини з Шенгенської зони, тобто вільного пересування осіб без контролю.

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"Якщо якісь неонацисти, бандити, мафіозі, злочинці і тому подібне мали потрапити сюди, то вони потрапили сюди вже в першій хвилі, коли сюди приїхали сотні тисяч людей", – відповів Достал.

Помітно засмучена Грегорова різко відреагувала на ці слова в ефірі: "Я хотіла б чітко відмежуватися від того, що пан Достал так тонко натякнув тут, що українці, які втекли від війни два роки тому, були неонацистами". Українці були з країни, яку окупувала Росія, проросійський покидьку! Я взагалі не розумію, що ви смієте говорити в прямому ефірі".

Її не зупинило навіть прохання модератора про ввічливість.

Достал став наполягати, що ніхто не може гарантувати, що серед біженців до ЄС не потрапили сотні людей з проблемами. За його словами, міністр закордонних справ від "Піратів" Ян Ліпавський підтримує "агітацію бандерівців і неонацистів з "Азова".

"Під прапором "Азова" стоять одні з найкращих бійців. Путін не хоче, щоб правда про них поширювалася", – сказала Грегорова, додавши, що було чітко доведено, що в батальйоні не було неонацистів.

Слід зазначити, що лідерка партії "Досить!" Катержина Конечна (вона також входить до Компартії Чехії й Моравії", а партію "Досить" створили як коаліцію різних сил перед виборами в Європарламент) обурилась візитом до Праги бійців Третьої окремої штурмової бригади і колишніх бійців Азову.

Зустріч відбувається в рамках "турне Європою" штурмової бригади, бійці якої минулого тижня відвідали Польщу. Подібні заходи також планували провести в Німеччині, Нідерландах і Бельгії, проте вони були скасовані організаторами з міркувань безпеки. У п'ятницю, 2 серпня, члени бригади мають прибути до Вільнюса.

Катержині Конечній відповів міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Він висловив сумнів з приводу того "в якій країні вона обиралась як євродепутатка".

"Скоро ми згадуватимемо чергову річницю окупації [Чехословаччини] радянськими танками. Ті ж самі танки зараз вбивають в Україні, і Путін хотів би йти ще далі. Якщо хто і наслідує нацистів, вбиваючи і викрадаючи дітей, то це Росія", – підкреслив глава МЗС.