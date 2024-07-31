Чешский евродепутат заявил, что в ЕС вместе с украинскими беженцами прибыли неонацисты

В Чехии двое евродепутатов поспорили в прямом эфире из-за политики Венгрии, которая позволяет гражданам России и Беларуси получить доступ к Шенгенской зоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Депутат Европарламента от "Пиратов" Маркета Грегорова назвала Ондржея Достала, также депутата Европарламента, избранного по списку партии "Хватит!", "пророссийским подонком". Ее обеспокоило то, что Достал в программе CNN Prima News предположил, что беженцы из Украины, прибывающие в Европейский Союз, являются неонацистами и бандеровцами.

Темой программы стала политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, согласно которой с июля россияне могут регистрироваться в его стране как работающие иностранцы и дальше ехать в другие страны Европейского Союза. По мнению Грегоровой, это является серьезным риском для безопасности, и Евросоюз также должен рассмотреть вопрос об исключении Венгрии из Шенгенской зоны, то есть свободного передвижения лиц без контроля.

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"Если какие-то неонацисты, бандиты, мафиози, преступники и тому подобное должны были попасть сюда, то они попали сюда уже в первой волне, когда сюда приехали сотни тысяч людей", – ответил Достал.

Заметно расстроенная Грегорова резко отреагировала на эти слова в эфире: "Я хотела бы четко отмежеваться от того, что господин Достал так тонко намекнул здесь, что украинцы, которые бежали от войны два года назад, были неонацистами". Украинцы были из страны, которую оккупировала Россия, пророссийский подонок! Я вообще не понимаю, что вы смеете говорить в прямом эфире".

Ее не остановила даже просьба модератора о вежливости.

Достал стал настаивать, что никто не может гарантировать, что среди беженцев в ЕС не попали сотни людей с проблемами. По его словам, министр иностранных дел от "Пиратов" Ян Липавский поддерживает "агитацию бандеровцев и неонацистов из „Азова".

"Под флагом „Азова" стоят одни из лучших бойцов. Путин не хочет, чтобы правда о них распространялась", – сказала Грегорова, добавив, что было четко доказано, что в батальоне не было неонацистов.

Следует отметить, что лидер партии "Достаточно!" Катержина Конечная (она также входит в Компартию Чехии и Моравии", а партию „Хватит" создали как коалицию различных сил перед выборами в Европарламент) возмутилась визитом в Прагу бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады и бывших бойцов Азова.

Встреча происходит в рамках "турне по Европе" штурмовой бригады, бойцы которой на прошлой неделе посетили Польшу. Подобные мероприятия также планировали провести в Германии, Нидерландах и Бельгии, однако они были отменены организаторами из соображений безопасности. В пятницу, 2 августа, члены бригады должны прибыть в Вильнюс.

Катержине Конечной ответил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он выразил сомнение по поводу того "в какой стране она избиралась как евродепутат".

"Скоро мы будем вспоминать очередную годовщину оккупации [Чехословакии] советскими танками. Те же самые танки сейчас убивают в Украине, и Путин хотел бы идти еще дальше. Если кто и подражает нацистам, убивая и похищая детей, то это Россия", – подчеркнул глава МИД.