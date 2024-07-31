Партнер прем’єра Словаччини по коаліції зібрався в Росію

Лідер ультраправої Словацької національної партії (SNS), яка входить до урядової коаліції, та віцеспікер парламенту Андрей Данко заявив про плани поїхати до Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Данко заявив, що отримав "запрошення" відвідати Росію (не уточнивши, від кого), заявивши, що хоче наслідувати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"У мене є запрошення на будь-яку дату, яку я виберу, але в основному я поїду туди, тому що якщо ці злі росіяни, як ви кажете, перекриють нам нафту, то навіть сльози тут не допоможуть", – сказав він.

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Данко виправдав свою поїздку до Росії нещодавнім припиненням Україною поставок російської нафти "Лукойлу" до Словаччини та Угорщини. На думку лідера SNS, таке рішення "зі злості" ухвалив Володимир Зеленський.

"Ми в Словаччині не повинні забувати, що Україна робить з нами під його керівництвом. Тому я вважаю, що Україні немає чого робити в Європейському Союзі або НАТО, поки вона не вирішить свої проблеми", – вважає ультраправий політик.

На запит Aktuality про поїздку Андрея Данко до Росії не відповів жоден з інших коаліційних партнерів – партії Smer-SD і Hlas ("Голос").

Зазначимо, що Данко й раніше відзначався проросійськими заявами. У лютому він заявив, що Росія "не є агресором" у повномасштабній війні проти України, а "захищає свої інтереси".

З квітня 2022 року з-поміж європейських політиків та урядовців, що їздили до Росії, були виключно представники Угорщини. Угорський прем'єр Віктор Орбан виправдав поїздку "мирною місією" для вирішення війни в Україні.