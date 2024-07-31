Партнер прем’єра Словаччини по коаліції зібрався в Росію
Лідер ультраправої Словацької національної партії (SNS), яка входить до урядової коаліції, та віцеспікер парламенту Андрей Данко заявив про плани поїхати до Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.
Данко заявив, що отримав "запрошення" відвідати Росію (не уточнивши, від кого), заявивши, що хоче наслідувати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
"У мене є запрошення на будь-яку дату, яку я виберу, але в основному я поїду туди, тому що якщо ці злі росіяни, як ви кажете, перекриють нам нафту, то навіть сльози тут не допоможуть", – сказав він.
Данко виправдав свою поїздку до Росії нещодавнім припиненням Україною поставок російської нафти "Лукойлу" до Словаччини та Угорщини. На думку лідера SNS, таке рішення "зі злості" ухвалив Володимир Зеленський.
"Ми в Словаччині не повинні забувати, що Україна робить з нами під його керівництвом. Тому я вважаю, що Україні немає чого робити в Європейському Союзі або НАТО, поки вона не вирішить свої проблеми", – вважає ультраправий політик.
На запит Aktuality про поїздку Андрея Данко до Росії не відповів жоден з інших коаліційних партнерів – партії Smer-SD і Hlas ("Голос").
Зазначимо, що Данко й раніше відзначався проросійськими заявами. У лютому він заявив, що Росія "не є агресором" у повномасштабній війні проти України, а "захищає свої інтереси".
З квітня 2022 року з-поміж європейських політиків та урядовців, що їздили до Росії, були виключно представники Угорщини. Угорський прем'єр Віктор Орбан виправдав поїздку "мирною місією" для вирішення війни в Україні.