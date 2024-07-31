Партнер премьера Словакии по коалиции собрался в Россию

Лидер ультраправой Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, и вице-спикер парламента Андрей Данко заявил о планах поехать в Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Данко заявил, что получил "приглашение" посетить Россию (не уточнив, от кого), заявив, что хочет подражать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

"У меня есть приглашение на любую дату, которую я выберу, но в основном я поеду туда, потому что если эти злые русские, как вы говорите, перекроют нам нефть, то даже слезы здесь не помогут", – сказал он.

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Данко оправдал свою поездку в Россию недавним прекращением Украиной поставок российской нефти "Лукойла" в Словакию и Венгрию. По мнению лидера SNS, такое решение "со злости" принял Владимир Зеленский.

"Мы в Словакии не должны забывать, что Украина делает с нами под его руководством. Поэтому я считаю, что Украине нечего делать в Европейском Союзе или НАТО, пока она не решит свои проблемы", – считает ультраправый политик.

На запрос Aktuality о поездке Андрея Данко в Россию не ответил ни один из других коалиционных партнеров – партии Smer-SD и Hlas ("Голос").

Отметим, что Данко и раньше отличался пророссийскими заявлениями. В феврале он заявил, что Россия "не является агрессором" в полномасштабной войне против Украины, а "защищает свои интересы".

С апреля 2022 года среди европейских политиков и чиновников, которые ездили в Россию, были исключительно представители Венгрии. Венгерский премьер Виктор Орбан оправдал поездку "мирной миссией" для решения войны в Украине.