У Римі евакуювали будівлю суспільного мовника через пожежу неподалік
Новини — Середа, 31 липня 2024, 20:03 —
Штаб-квартиру італійського суспільного мовника RAI та кілька житлових будинків у Римі в середу, 31 липня, ненадовго евакуювали через пожежу неподалік.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Пожежа спалахнула вранці на пагорбі Монте-Маріо, що на правому березі річки Тибр, у північно-західній частині Рима.
У результаті пожежі RAI призупинив трансляцію програм і евакуював співробітників римського офісу.
La collina che sale a Monte Mario, a Roma, sopra la città giudiziaria, dietro la RAI di via TEULADA e a La7 via Novaro. L’incendio ora è vicino agli edifici e inizia a preoccupare. #rogo #Rai #la7 #tribunale #panoramica pic.twitter.com/exFnk7ln2d– pina debbi (@pidebbi) July 31, 2024
Також тимчасово перейшли в інше місце працівники астрономічної обсерваторії на вершині Монте-Маріо.
Для ліквідації полум’я скерували 10 пожежних бригад і два гелікоптери, до вечора вогонь узяли під контроль. На місці був присутній мер Рима Роберто Гуалтьєрі.
Пожежі нині фіксують у багатьох країнах Європи на тлі спеки, зокрема у Хорватії, Болгарії та Північній Македонії.
Крім того, сотні пожежників за підтримки спеціальних літаків намагаються приборкати дві лісові пожежі, які з вівторка вирують на сході Іспанії.