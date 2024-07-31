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У Римі евакуювали будівлю суспільного мовника через пожежу неподалік

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Новини — Середа, 31 липня 2024, 20:03 — Олег Павлюк

Штаб-квартиру італійського суспільного мовника RAI та кілька житлових будинків у Римі в середу, 31 липня, ненадовго евакуювали через пожежу неподалік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Пожежа спалахнула вранці на пагорбі Монте-Маріо, що на правому березі річки Тибр, у північно-західній частині Рима.

У результаті пожежі RAI призупинив трансляцію програм і евакуював співробітників римського офісу.

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Також тимчасово перейшли в інше місце працівники астрономічної обсерваторії на вершині Монте-Маріо.

Для ліквідації полум’я скерували 10 пожежних бригад і два гелікоптери, до вечора вогонь узяли під контроль. На місці був присутній мер Рима Роберто Гуалтьєрі.

Пожежі нині фіксують у багатьох країнах Європи на тлі спеки, зокрема у ХорватіїБолгарії та Північній Македонії.

Крім того, сотні пожежників за підтримки спеціальних літаків намагаються приборкати дві лісові пожежі, які з вівторка вирують на сході Іспанії.

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