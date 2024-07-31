У Римі евакуювали будівлю суспільного мовника через пожежу неподалік

Штаб-квартиру італійського суспільного мовника RAI та кілька житлових будинків у Римі в середу, 31 липня, ненадовго евакуювали через пожежу неподалік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Пожежа спалахнула вранці на пагорбі Монте-Маріо, що на правому березі річки Тибр, у північно-західній частині Рима.

У результаті пожежі RAI призупинив трансляцію програм і евакуював співробітників римського офісу.

Реклама:

La collina che sale a Monte Mario, a Roma, sopra la città giudiziaria, dietro la RAI di via TEULADA e a La7 via Novaro. L’incendio ora è vicino agli edifici e inizia a preoccupare. #rogo #Rai #la7 #tribunale #panoramica pic.twitter.com/exFnk7ln2d – pina debbi (@pidebbi) July 31, 2024

Також тимчасово перейшли в інше місце працівники астрономічної обсерваторії на вершині Монте-Маріо.

Для ліквідації полум’я скерували 10 пожежних бригад і два гелікоптери, до вечора вогонь узяли під контроль. На місці був присутній мер Рима Роберто Гуалтьєрі.

Пожежі нині фіксують у багатьох країнах Європи на тлі спеки, зокрема у Хорватії, Болгарії та Північній Македонії.

Крім того, сотні пожежників за підтримки спеціальних літаків намагаються приборкати дві лісові пожежі, які з вівторка вирують на сході Іспанії.