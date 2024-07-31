В Риме эвакуировали здание общественного вещателя из-за пожара неподалеку

Штаб-квартиру итальянского общественного вещателя RAI и несколько жилых домов в Риме в среду, 31 июля, ненадолго эвакуировали из-за пожара неподалеку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Пожар вспыхнул утром на холме Монте-Марио, что на правом берегу реки Тибр, в северо-западной части Рима.

В результате пожара RAI приостановил трансляцию программ и эвакуировал сотрудников римского офиса.

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La collina che sale a Monte Mario, a Roma, sopra la città giudiziaria, dietro la RAI di via TEULADA e a La7 via Novaro. L’incendio ora è vicino agli edifici e inizia a preoccupare. #rogo #Rai #la7 #tribunale #panoramica pic.twitter.com/exFnk7ln2d – pina debbi (@pidebbi) July 31, 2024

Также временно перешли в другое место работники астрономической обсерватории на вершине Монте-Марио.

Для ликвидации пламени направили 10 пожарных бригад и два вертолета, к вечеру огонь взяли под контроль. На месте присутствовал мэр Рима Роберто Гуалтьери.

Пожары сейчас фиксируют во многих странах Европы на фоне жары, в частности в Хорватии, Болгарии и Северной Македонии.

Кроме того, сотни пожарных при поддержке специальных самолетов пытаются укротить два лесных пожара, которые со вторника бушуют на востоке Испании.