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В Риме эвакуировали здание общественного вещателя из-за пожара неподалеку

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Новости — Среда, 31 июля 2024, 20:03 — Олег Павлюк

Штаб-квартиру итальянского общественного вещателя RAI и несколько жилых домов в Риме в среду, 31 июля, ненадолго эвакуировали из-за пожара неподалеку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Пожар вспыхнул утром на холме Монте-Марио, что на правом берегу реки Тибр, в северо-западной части Рима.

В результате пожара RAI приостановил трансляцию программ и эвакуировал сотрудников римского офиса.

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Также временно перешли в другое место работники астрономической обсерватории на вершине Монте-Марио.

Для ликвидации пламени направили 10 пожарных бригад и два вертолета, к вечеру огонь взяли под контроль. На месте присутствовал мэр Рима Роберто Гуалтьери.

Пожары сейчас фиксируют во многих странах Европы на фоне жары, в частности в ХорватииБолгарии и Северной Македонии.

Кроме того, сотни пожарных при поддержке специальных самолетов пытаются укротить два лесных пожара, которые со вторника бушуют на востоке Испании.

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Италия инциденты
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