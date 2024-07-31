На сході Іспанії на тлі піку літньої спеки намагаються загасити дві великі лісові пожежі

Сотні пожежників за підтримки спеціальних літаків намагаються приборкати дві лісові пожежі, які з вівторка вирують на сході Іспанії, а на більшій частині країни оголошено червоний рівень тривоги через спеку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Пожежа в Бенасау в східному регіоні Валенсії змусила служби з надзвичайних ситуацій вивезти кілька сотень мешканців села з їхніх домівок як запобіжний захід.

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Пожежники після нічних зусиль з гасіння заявили, що "пожежа розвивається сприятливо".

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Ще одна пожежа, у провінції Куенка, з вівторка спалила понад 1500 гектарів рослинності. Обидві пожежі були кваліфіковані як сильні.

Метеорологічна служба AEMET прогнозує максимальну температуру 43-44 градуси за Цельсієм в деяких районах країни в середу, яка, як очікується, буде піковим днем спеки в той час, як міністерство внутрішніх справ попередило про дуже високий або екстремальний ризик лісових пожеж по всій Іспанії.

AEMET повідомляє, що обсерваторія Барселона-Фабра в північно-східному регіоні Каталонії зареєструвала у вівторок рекордно високу температуру в 40 градусів за Цельсієм, побивши попередній рекорд у 39,8 градусів за Цельсієм, встановлений у липні 1982 року.

Це вже третя хвиля спеки в Іспанії за останні два тижні.

Підвищення глобальної температури внаслідок зміни клімату також призвело до почастішання лісових пожеж в інших країнах – від Китаю до Канади. В Європі вони також вирують на Балканах. Зокрема повідомлялося про пожежі у Хорватії, Болгарії та Північній Македонії.