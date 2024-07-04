На речницю французького уряду напали під час передвиборчої кампанії

Речниця французького уряду Пріска Тевено та її команда зазнали нападу кількох людей пізно ввечері в середу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

За повідомленнями французьких ЗМІ, Тевено, депутатка французького парламенту і член партії "Відродження" президента Емманюеля Макрона, розклеювала передвиборчі плакати у своєму виборчому окрузі в О-де-Сен, на західній стороні Парижа, коли на неї напала група людей.

Тевено не постраждала, але член її команди був доставлений до лікарні зі зламаною щелепою. Чотири людини були заарештовані.

Реклама:

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь засудив напад і закликав до припинення політичного насильства.

"Сьогодні ввечері на кандидата Пріску Тевено та членів її передвиборчого штабу напали четверо осіб у Медоні, коли вони розклеювали передвиборчі плакати", – заявив він.

"Насильству і залякуванню немає місця в нашій демократії. Їм немає місця в нашій Республіці. Давайте відкинемо атмосферу насильства і ненависті, які набирають обертів. Я закликаю до негайних дій", – додав він.

Президент ультраправого "Національного об'єднання" Джордан Барделла пообіцяв "повну підтримку" Тевено.

Як повідомлялося, прем'єр Франції Габріель Атталь вважає, що міжпартійна спроба позбавити ультраправе "Національне об'єднання" більшості у другому турі парламентських виборів, який відбудеться у неділю, може бути успішною.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав до "демократичного єднання" у другому турі, щоб протистояти ультраправим.

Читайте детально на цю тему: Помилка Макрона, перемога "друзів Путіна": чи може Франція уникнути влади ультраправих.

Дивіться також відеопояснення "ЄП": "Друзі Путіна" на чолі уряду Франції. Чи є шанс уникнути найгіршого?