На пресс-секретаря французского правительства напали во время предвыборной кампании

Пресс-секретарь французского правительства Приска Тевено и ее команда подверглись нападению нескольких человек поздно вечером в среду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

По сообщениям французских СМИ, Тевено, депутат французского парламента и член партии "Возрождение" президента Эмманюэля Макрона, расклеивала предвыборные плакаты в своем избирательном округе в О-де-Сен, на западной стороне Парижа, когда на нее напала группа людей.

Тевено не пострадала, но член ее команды был доставлен в больницу со сломанной челюстью. Четыре человека были арестованы.

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Премьер-министр Франции Габриэль Атталь осудил нападение и призвал к прекращению политического насилия.

"Сегодня вечером на кандидата Приску Тевено и членов ее предвыборного штаба напали четыре человека в Медоне, когда они расклеивали предвыборные плакаты", – заявил он.

"Насилию и запугиванию нет места в нашей демократии. Им нет места в нашей Республике. Давайте отвергнем атмосферу насилия и ненависти, которые набирают обороты. Я призываю к немедленным действиям", – добавил он.

Президент ультраправого "Национального объединения" Джордан Барделла пообещал "полную поддержку" Тевено.

Как сообщалось, Атталь считает, что межпартийная попытка лишить ультраправое "Национальное объединение" большинства во втором туре парламентских выборов, который состоится в воскресенье, может быть успешной.

В свою очередь Макрон призвал к "демократическому единению" во втором туре, чтобы противостоять ультраправым.

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