У партії влади Грузії назвали "прямою атакою на країну" критику від ПА ОБСЄ

У керівній партії Грузії "Грузинська мрія" заявили про "пряму атаку" на країну через критику на адресу їхніх дій у декларації Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

За підсумками сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у Бухаресті ухвалили документ, зміст якого присвячений переважно Україні, проте є блок і про Грузію. У ньому критикують низку кроків "Грузинської мрії", зокрема ухвалення скандального закону про "іноагентів". ПА ОБСЄ висловила наміри пильно стежити за тим, як будуть проходити вибори у Грузії, щоб виявити потенційні антидемократичні тенденції.

На документ відреагував очільник комітету парламенту Грузії із зовнішніх зв’язків, керівник грузинської делегації у ПА ОБСЄ Ніколоз Самхарадзе.

Реклама:

"Сприймаю це як цілеспрямовану атаку проти нашої країни, не кажучи про багато інших звинувачень – наприклад, ніби новий закон про прозорість обмежить свободу слова і зібрань, що, прямо кажучи, брехня", – заявив він.

Посадовець заявив, що Франція і Канада буцімто нещодавно ухвалили аналогічне законодавство, але до них претензій не висувають.

"У резолюцію увійшла ціла низка незрозумілих положень, і це викликає великий жаль", – сказав прем’єр Іраклій Кобахідзе, додавши, що не хоче давати розлогих коментарів з цього приводу.

Депутати "Мрії" відмовилися голосувати за резолюцію. Спершу вони протестували проти пункту про необхідність примирення "контрольованої Тбілісі Грузії, Абхазії та Південної Осетії" – делегація наполягала, що формулювання суперечать принципам територіальної цілісності країни. Врешті пункт вилучили з документа і залишили лише заклик до виведення російських військ та важливість так званих Женевських дискусій. Проте у підсумку депутати від "Мрії" все одно не голосували.

Нагадаємо, Росія призупинила участь у роботі Парламентської асамблеї ОБСЄ після того, як Румунія відмовилася видавати візи російській та білоруській делегаціям.

Парламентська асамблея об'єднує 57 держав-членів Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Раніше цього тижня Держдеп США анонсував більше заходів проти Грузії через закон про "іноагентів".