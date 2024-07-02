Блінкен анонсував більше заходів проти Грузії через "російський" закон

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що США вживатимуть нових заходів проти Грузії через ухвалення скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час виступу в Інституті Брукінгса у Вашингтоні.

Держсекретар нагадав, що США та багато інших країн не лише висловили своє глибоке занепокоєння щодо цього закону, особливо його ухвалення, але й вжили заходів, щоб продемонструвати це занепокоєння.

"І я думаю, що ви, швидше за все, побачите більше таких дій. Вважаю, що це явно суперечить європейському напрямку, який хоче обрати Грузія, та який, очевидно, хоче обрати більшість грузинського народу", – зазначив Блінкен.

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Він додав, що Сполучені Штати готові до викликів на Південному Кавказі, "зокрема до деяких з тих", які стосуються Грузії.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що під візові санкції США, запроваджених через ухвалення в Грузії закону про "іноагентів", потрапили, зокрема, кілька депутатів партії влади "Грузинська мрія" і силовики, причетні до розгонів протестів.

На початку червня Державний департамент США запровадив візові санкції проти грузинських посадовців і політиків, відповідальних за антизахідну риторику та насильницький розгін протестів проти закону про "іноагентів". Але їхні імена опубліковані не були.

Сполучені Штати також говорили, що можуть переглянути допомогу, яку надають Грузії, через ухвалення скандального закону та антизахідний розворот країни.

Водночас саміт ЄС заявив про зупинку вступу Грузії в Євросоюз через "російський" закон.