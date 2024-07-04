У Фінляндії кажуть, що на кордоні перебувають люди, яких РФ може використати в своїх цілях

Фінська прикордонна служба заявила, що поблизу кордонів Фінляндії залишаються люди, яких можна використати для спрямованої міграції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

У відомстві заявили, що вони проводять оцінку ситуації. За словами фінської прикордонної служби, вона використовує як спостережувані події, так і моделі загроз як основу для своєї готовності.

Прикордонна служба зазначила, що їхня оцінка співвідноситься із заявою президента Александера Стубба.

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"Крім того, Росія переправляла мігрантів, яких вони називають прохачами притулку, з Іраку, Ємену, Сирії та Ефіопії. Це відбувається протягом приблизно 48 годин. У такій ситуації наше завдання, завдання фінських органів влади – переконатися, що подібній діяльності буде покладено край", – заявив Стубб у червні в коментарі MTV.

Дослідниця з Інституту міжнародних відносин Маргарита Завадська заявила інформагенству STT, що складно оцінити, скільки мігрантів може попрямувати через Росію до Фінляндії.

За її словами, в Росії є групи мігрантів, яких спецслужби РФ впустили в країну, щоб перевезти їх далі. Так Росія відкриває свої кордони і посилає цим людям сигнал, що можна потрапити на Захід.

Нещодавно прикордонна служба Фінляндії заявила, що регулярно спостерігає "повітряні об'єкти" на російському кордоні.

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.