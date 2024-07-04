В Финляндии говорят, что на границе находятся люди, которых РФ может использовать в своих целях

Финская пограничная служба заявила, что вблизи границ Финляндии остаются люди, которых могут использовать для направленной миграции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

В ведомстве заявили, что они проводят оценку ситуации. По словам финской пограничной службы, она использует как наблюдаемые события, так и модели угроз как основу для своей готовности.

Пограничная служба отметила, что их оценка соотносится с заявлением президента Александера Стубба.

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"Кроме того, Россия переправляла мигрантов, которых они называют просителями убежища, из Ирака, Йемена, Сирии и Эфиопии. Это происходит в течение примерно 48 часов. В такой ситуации наша задача, задача финских органов власти – убедиться, что подобной деятельности будет положен конец", – заявил Стубб в июне в комментарии MTV.

Исследовательница из Института международных отношений Маргарита Завадская заявила информагентству STT, что сложно оценить, сколько мигрантов могут направиться через Россию в Финляндию.

По ее словам, в России есть группы мигрантов, которых спецслужбы РФ впустили в страну, чтобы перевезти их дальше. Так Россия открывает свои границы и посылает этим людям сигнал, что можно попасть на Запад.

Недавно пограничная служба Финляндии заявила, что регулярно наблюдает "воздушные объекты" на российской границе.

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.