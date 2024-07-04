У Польщі заперечили наміри скорочувати видатки на оборону у найближчі роки

Польща наступного року планує збільшити видатки на оборону щонайменше на 10%, про скорочення не йдеться.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Він закликав не повторювати брехню і не покладатися на незрозумілі джерела.

"Те, про що сьогодні пише депутат Маріуш Блащак, є брехнею.

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Згідно з нашими планами, витрати на оборону зростуть щонайменше на 10% у порівнянні з цьогорічним бюджетом. Прошу не повторювати брехню і не спиратися на незрозумілі джерела. Наші опоненти, особливо на сході, тільки цього і чекають". – наголосив Косіняк-Камиш.

Перед цим його попередник на посаді Маріуш Блащак у соцмережах заявив, що уряд Дональда Туска планує поступово зменшувати оборонні витрати.

"Саботаж з боку уряду (Дональда) Туска. Документ, до якого має доступ TV Republika, показує, що вони планують скоротити витрати на оборону: на 9% у 2025 році, на 11% у 2026 році, на 30% у 2027 році, на 44% у 2028 році", – написав Блащак і додав, що "це удар по нашій безпеці" і він очікує негайних пояснень.

У четвер телеканал TV Republika оприлюднив уривок з документа, який свідчить про те, що Міністерство оборони планує скоротити витрати на оборону на 25% (близько 57 мільярдів злотих) у період між 2025 і 2028 роками.

Того ж дня Міністерство оборони опублікувало заяву "щодо неправдивої інформації про заплановані скорочення оборонних витрат", спростувавши повідомлення ЗМІ.

"Міністерство оборони рішуче заперечує інформацію, надану телеканалом TV Republika, про те, що Міністерство оборони планує скоротити витрати на оборону на 57 мільярдів злотих у період з 2025 по 2028 рр. Ці твердження є абсолютно безпідставними і вводять в оману громадськість", – підкреслили у відомстві.

У міністерстві запевнили, що не планують жодних скорочень бюджету на 57 мільярдів злотих. "Насправді ми плануємо наступного року збільшити бюджет армії на 10%, що є частиною довгострокової стратегії національної безпеки, спрямованої на зміцнення наших збройних сил перед обличчям сучасних геополітичних загроз" – йдеться у заяві Міноборони.

У відомстві підкреслили, що поширення неперевіреної та неправдивої інформації у ЗМІ є безвідповідальним та шкідливим.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що цьогоріч цільового показника у 2% від ВВП досягнуть або навіть перевищать його понад 20 союзників.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда хоче просувати ідею про те, щоб підвищити цільовий показник до 3% ВВП.