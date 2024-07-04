В Польше отрицают намерения сокращать расходы на оборону в ближайшие годы

Польша в следующем году планирует увеличить расходы на оборону минимум на 10%, о сокращении речь не идет.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Он призвал не повторять ложь и не полагаться на непонятные источники.

"То, о чем сегодня пишет депутат Мариуш Блащак, – это ложь.

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Согласно нашим планам, расходы на оборону вырастут минимум на 10% по сравнению с нынешним бюджетом. Прошу не повторять ложь и не опираться на непонятные источники. Наши оппоненты, особенно на востоке, только этого и ждут", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Перед этим его предшественник на посту Мариуш Блащак в соцсетях заявил, что правительство Дональда Туска планирует постепенно уменьшать оборонные расходы.

"Саботаж со стороны правительства (Дональда) Туска. Документ, к которому получила доступ TV Republika, показывает, что они планируют сократить расходы на оборону: на 9% в 2025 году, на 11% в 2026 году, на 30% в 2027 году, на 44% в 2028 году", – написал Блащак. Он добавил, что "это удар по нашей безопасности" и что он ожидает немедленных объяснений.

В четверг телеканал TV Republika обнародовал отрывок из документа, который свидетельствует о том, что Министерство обороны планирует сократить расходы на оборону на 25% (около 57 млрд злотых) в период между 2025 и 2028 годами.

В тот же день Министерство обороны опубликовало заявление "по поводу ложной информации о запланированных сокращениях оборонных расходов", опровергнув сообщения СМИ.

"Министерство обороны решительно отрицает информацию, предоставленную телеканалом TV Republika, о том, что Министерство обороны планирует сократить расходы на оборону на 57 млрд злотых в период с 2025 по 2028 гг. Эти утверждения абсолютно безосновательны и вводят в заблуждение общественность", – подчеркнули в ведомстве.

В министерстве заверили, что не планируют никаких сокращений бюджета на 57 млрд злотых. "На самом деле мы планируем в следующем году увеличить бюджет армии на 10%, что является частью долгосрочной стратегии национальной безопасности, направленной на укрепление наших вооруженных сил перед лицом современных геополитических угроз", – говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что распространение непроверенной и ложной информации в СМИ является безответственным и вредным.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в этом году целевого показателя в 2% от ВВП достигнут или даже превысят его более 20 союзников.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда хочет продвигать идею о том, чтобы повысить целевой показатель до 3% ВВП.