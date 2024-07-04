В Італії встановили історичний рекорд відвідуваності державних музеїв

У 2023 році державні музеї Італії відвідала рекордна кількість людей – таких показників не було навіть до початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомило Міністерство культури Італії, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Торік було зареєстровано трохи менше 58 мільйонів відвідувань італійських державних музеїв, що перевищує попередній рекорд у 55 мільйонів, встановлений у 2018 році, перед пандемією коронавірусу.

Ця цифра також значно перевищила показник 2022 року, який склав 46 мільйонів.

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Найбільш відвідуваною пам'яткою став Колізей у столиці Римі. До нього завітали 12 мільйонів людей, що принесло приблизно 80 мільйонів євро доходу.

Далі в списку йдуть Пантеон у Римі з 9 мільйонами відвідувачів і галерея Уффіці у Флоренції, яка привабила 2,7 мільйона гостей.

Археологічний комплекс Помпеї, який був похований виверженням вулкана Везувій поблизу Неаполя, також був популярним серед туристів.

В Італії налічується понад 400 державних музеїв. Їх загальний дохід склав у 2023 році 314 мільйонів євро, що на 34% більше, ніж у попередньому році.

Музеї Ватикану, які приваблюють понад 6 мільйонів відвідувачів на рік, не включені в цифри, оскільки вони розташовані у Ватикані.

Нагадаємо, нещодавно у Венеції заборонили збирати великі туристичні групи та використовувати гучномовці.

А з весни 2024 року Венеція у тестовому режимі запровадила платний в'їзд у місто у піковий час напливу туристів для тих, хто не залишається на ночівлю.