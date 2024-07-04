В Италии установили исторический рекорд посещаемости государственных музеев
В 2023 году государственные музеи Италии посетило рекордное количество людей – таких показателей не было даже до начала пандемии коронавируса.
Об этом сообщило Министерство культуры Италии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.
В прошлом году было зарегистрировано чуть менее 58 миллионов посещений итальянских государственных музеев, что превышает предыдущий рекорд в 55 миллионов, установленный в 2018 году, перед пандемией коронавируса.
Эта цифра также значительно превысила показатель 2022 года, который составил 46 миллионов.
Наиболее посещаемой достопримечательностью стал Колизей в столице Риме. Его посетили 12 миллионов человек, что принесло примерно 80 миллионов евро дохода.
Далее в списке идут Пантеон в Риме с 9 миллионами посетителей и галерея Уффици во Флоренции, которая привлекла 2,7 миллиона гостей.
Археологический комплекс Помпеи, который был похоронен извержением вулкана Везувий вблизи Неаполя, также был популярным среди туристов.
В Италии насчитывается более 400 государственных музеев. Их общий доход составил в 2023 году 314 миллионов евро, что на 34% больше, чем в предыдущем году.
Музеи Ватикана, которые привлекают более 6 миллионов посетителей в год, не включены в цифры, поскольку они расположены в Ватикане.
Напомним, недавно в Венеции запретили собирать большие туристические группы и использовать громкоговорители.
А с весны 2024 года Венеция в тестовом режиме ввела платный въезд в город в пиковое время наплыва туристов для тех, кто не остается на ночлег.