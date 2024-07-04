Німеччина дозволила Маску розширити його єдиний автозавод в Європі

Влада Німеччини дозволила компанії Tesla Ілона Маска розширити свій єдиний автомобільний завод в Європі для збільшення виробничих потужностей.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Міністерство навколишнього середовища землі Бранденбург заявило в четвер, що плани розширення американського гіганта електромобілів схвалені.

Tesla має намір розширити територію заводу за межами Берліна, щоб він міг виробляти до 1 мільйона автомобілів на рік – порівняно з приблизно 300 тисячами на цей момент.

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Згідно з початковими планами, понад 100 гектарів лісу для цього мали вирубати. Це викликало протести і обурення в громаді Грюнгайде, де розташований завод. Відтоді Tesla скоротила масштаби проєкту, в тому числі відмовилася від планів будівництва вантажного депо, що передбачало б вирубку частини прилеглого лісу.

Tesla має намір побудувати ще один великий цех для розширення існуючих виробничих потужностей. Також планують збільшити потужність виробництва акумуляторних батарей.

Нагадаємо, цієї весни невідомі здійснили підпал на електролінії, яка живить завод Tesla. Внаслідок цього виробництво виявилось знеструмленим.