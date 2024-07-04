Зеленський анонсував "хороші речі" від саміту НАТО у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський розповів про останні підготовчі роботи напередодні саміту НАТО, який наступного тижня пройде у Вашингтоні.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Президент повідомив, що провів у четвер тривалу нараду щодо саміту НАТО, який відбудеться з 9 до 12 липня у Вашингтоні.

"Саміт повинен стати сильним, сильним для України та всіх наших партнерів. Відбудеться і засідання Ради Україна-НАТО. Працюємо над деталями нових рішень, нових документів, які підпишемо з партнерами. Мають бути хороші речі, зокрема щодо ППО", – зазначив глава держави.

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Зеленський також повідомив, що "підготовлено нову безпекову угоду для України".

"Сильна угода, яка дійсно підтримає всю нашу архітектуру безпекових угод. І це те, що гарантуватиме нашу безпеку до вступу України в НАТО. Рішення, яке незворотнє", – заявив президент.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що на ювілейному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні оголосять про створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).

Крім того, обговорюють створення посади спецпредставника у Києві для контролю за міжнародною координацією поставок зброї та навчань для українських Збройних сил під егідою НАТО.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що сподівається на закріплення в рішенні Вашингтонського саміту НАТО формулювання про незворотність євроатлантичного курсу України.