ЗМІ: Літак Орбана у дорозі до Росії, хоча Будапешт досі не підтвердив візит

Літак з, ймовірно, прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном на борту вилетів з Будапешта та залетів у повітряний простір Білорусі на тлі повідомлень ЗМІ про заплановану зустріч Орбана з Владіміром Путіним у Москві.

Про це повідомив журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані, пише "Європейська правда".

Він опублікував у соцмережі Х (Twitter) маршрут угорського урядового літака, який вже летить над Білоруссю – "у таємничому напрямку", саркастично відзначив журналіст.

Пані додав, що пресслужба прем'єр-міністра Угорщини повідомила журналістам тільки те, що Орбан буде в Азербайджані у п’ятницю та в суботу. Офіційно візит Орбана до Москви досі не підтверджений. "Я був би вкрай шокований, якби вони обманули і збрехали нам!", – знову у дусі сарказму додав журналіст.

Orbán’s plane is already flying over Belarus to a mysterious destination. @HU24EU and the PM’s press people only told journalists that Orbán will be in Azerbaijan today and tomorrow. I’d be utterly shocked if they deceived and lied to us! (ofc he’d go to Azerbaijan from Moscow) https://t.co/WNI4OQNaEI pic.twitter.com/4BrKDRFEW6