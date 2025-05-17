У Британії трьох іранців звинуватили у співпраці з іноземною розвідкою

Британська поліція висунула обвинувачення трьом громадянам Ірану за порушення закону про національну безпеку після масштабного розслідування у сфері боротьби з тероризмом.

Про це повідомили правоохоронці в суботу, 17 травня, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, на початку цього місяця британська антитерористична поліція заарештувала вісьмох чоловіків, серед яких семеро – іранці.

Це сталося під час двох окремих операцій, які міністр внутрішніх справ Великої Британії назвав одними з найбільших розслідувань такого роду за останні роки.

Поліція Британії повідомила, що Мостафа Сепахванд, Фархад Джаваді Манеш та Шапур Калехалі Хані Нурі були звинувачені в діях, які, ймовірно, сприяли роботі іноземної розвідки в період з 14 серпня 2024 року по 16 лютого 2025 року. Також вказується, що мова йде про співпрацю з Іраном.

Нещодавно у Лондоні затримали чоловіка з ножем, який, як вважають, збирався пробратися на територію дипмісії Ізраїлю.

А 27 квітня під час марафону у Лондоні затримали пропалестинських протестувальників, що втрутилися з акцією.