Прем'єр Грузії заявив про "усвідомлення необхідності діалогу" з Тбілісі з боку ЄС

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що європейські лідери "усвідомили необхідність діалогу" з його урядом через кілька місяців після відмови від контактів з Тбілісі.

До такого висновку він дійшов за підсумками саміту Європейської політичної спільноти Албанії, цитує NewsGeorgia, пише "Європейська правда".

Кобахідзе впевнений – європейські лідери "усвідомили необхідність діалогу" з його урядом, а також "прагнуть відносин" з Грузією.

"У комунікації були певні обмеження і, як видно, наші європейські партнери прагнуть відносин з Грузією", – сказав він.

Прем’єр країни зазначив, що Грузія відіграє дуже важливу роль для Європи та Європейського Союзу. Саме тому, за його словами, "в кінцевому підсумку всі розуміють, що необхідно говорити з Грузією, з лідерами грузинської влади".

Кобахідзе повідомив, що на саміті "мав можливість поговорити приблизно з 30 політичними лідерами", а в форматі круглого столу він підкреслив "необхідність зміни деяких несправедливостей щодо Грузії".

У канцелярії уряду країни повідомили, що в Тирані Кобахідзе зустрівся лише з колегами зі Словаччини та Угорщини – Робертом Фіцо і Віктором Орбаном, а також президентом Сербії Александаром Вучичем.

Зазначимо, Грузія отримала статус кандидата в ЄС у грудні 2023 року, частково завдяки відкликанню закону про іноагентів, що нагадував російський аналог. Однак парламент прийняв цей закон, попри масові протести, що різко погіршило відносини між Тбілісі і Брюсселем.

Після суперечливих парламентських виборів 28 листопада 2024 року новий уряд на чолі з Кобахідзе оголосив про замороження євроінтеграції щонайменше до 2028 року. Це викликало нову хвилю протестів по всій країні. Влада почала ухвалювати закони, що обмежують вуличні акції, діяльність громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

Нещодавно Кобахідзе заявив, що європейська інтеграція, як і раніше, "залишається головним пріоритетом його команди", попри офіційне заморожування переговорів про вступ до Європейського Союзу на найближчі чотири роки.