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СМИ: Самолет Орбана на пути в Россию, хотя Будапешт до сих пор не подтвердил визит

Новости — Пятница, 5 июля 2024, 11:23 — Кристина Бондарева

Самолет, вероятно, с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на борту вылетел из Будапешта и залетел в воздушное пространство Беларуси на фоне сообщений СМИ о запланированной встрече Орбана с Владимиром Путиным в Москве.

Об этом сообщил журналист VSquare и Direkt36 Саболч Пани, пишет "Европейская правда".

Он опубликовал в соцсети Х (Twitter) маршрут венгерского правительственного самолета, который уже летит над Беларусью – "в таинственном направлении", саркастически отметил журналист.

Пани добавил, что пресс-служба премьер-министра Венгрии сообщила журналистам только то, что Орбан будет в Азербайджане в пятницу и в субботу. Официально визит Орбана в Москву до сих пор не подтвержден. "Я был бы крайне шокирован, если бы они солгали нам!" – снова в духе сарказма добавил журналист.

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Пани, который освещает Центрально-Восточную Европу, сообщил накануне со ссылкой на собственные источники, что Виктор Орбан всего через несколько дней после посещения Киева собрался с визитом в Москву.

Эту информацию также подтвердили источники "Радио Свобода". Чиновник ЕС, пожелавший остаться неназванным, сообщил "Радио Свобода", что Орбан не информировал Евросоюз о запланированной поездке в Москву.

Глава Евросовета Шарль Мишель на фоне сообщений СМИ заявил, что у Венгрии, которая председательствует в ЕС, нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.

Орбан также признал, что председательство в Совете ЕС не дает Венгрии мандата для продвижения мира в Украине.

Детали в статье: Что стоит за поездкой Орбана в Москву после встречи с Зеленским.

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Орбан Венгрия Путин
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