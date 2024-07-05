СМИ: Самолет Орбана на пути в Россию, хотя Будапешт до сих пор не подтвердил визит

Самолет, вероятно, с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на борту вылетел из Будапешта и залетел в воздушное пространство Беларуси на фоне сообщений СМИ о запланированной встрече Орбана с Владимиром Путиным в Москве.

Об этом сообщил журналист VSquare и Direkt36 Саболч Пани, пишет "Европейская правда".

Он опубликовал в соцсети Х (Twitter) маршрут венгерского правительственного самолета, который уже летит над Беларусью – "в таинственном направлении", саркастически отметил журналист.

Пани добавил, что пресс-служба премьер-министра Венгрии сообщила журналистам только то, что Орбан будет в Азербайджане в пятницу и в субботу. Официально визит Орбана в Москву до сих пор не подтвержден. "Я был бы крайне шокирован, если бы они солгали нам!" – снова в духе сарказма добавил журналист.

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Orbán’s plane is already flying over Belarus to a mysterious destination. @HU24EU and the PM’s press people only told journalists that Orbán will be in Azerbaijan today and tomorrow. I’d be utterly shocked if they deceived and lied to us! (ofc he’d go to Azerbaijan from Moscow) https://t.co/WNI4OQNaEI pic.twitter.com/4BrKDRFEW6 – Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) July 5, 2024

Пани, который освещает Центрально-Восточную Европу, сообщил накануне со ссылкой на собственные источники, что Виктор Орбан всего через несколько дней после посещения Киева собрался с визитом в Москву.

Эту информацию также подтвердили источники "Радио Свобода". Чиновник ЕС, пожелавший остаться неназванным, сообщил "Радио Свобода", что Орбан не информировал Евросоюз о запланированной поездке в Москву.

Глава Евросовета Шарль Мишель на фоне сообщений СМИ заявил, что у Венгрии, которая председательствует в ЕС, нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.

Орбан также признал, что председательство в Совете ЕС не дает Венгрии мандата для продвижения мира в Украине.

Детали в статье: Что стоит за поездкой Орбана в Москву после встречи с Зеленским.