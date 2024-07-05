Президентка Єврокомісії відреагувала на візит Орбана до Путіна
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на прибуття лідера головуючої у Раді ЄС Угорщини Віктора Орбана до Москви.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Твіт Урсули фон дер Ляєн з’явився після появи підтвердження, що угорський прем’єр прибув до Москви. Перед вильотом Орбан в ефірі державному радіо заявив, що головування у Раді ЄС не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні, але Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".
"Умиротворення не зупинить Путіна. Лише єдність та рішучість прокладуть шлях до повноцінного, справедливого і сталого миру в Україні", – відреагувала вона.
Hungarian @PM_ViktorOrban is visiting Moscow:– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 5, 2024
Appeasement will not stop Putin.
Only unity and determination will pave the path to a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine.
Нагадаємо, чутки про можливість візиту Орбана до Москви з’явилися ще у четвер та викликали бурхливу реакцію, оскільки на даний час Угорщина є головуючою країною у Раді ЄС.
Президент Євроради Шарль Мішель наголосив, що Орбан не має мандата від ЄС на цю поїздку. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель також наголосив, що візит угорського прем’єра відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, а не головування у Раді ЄС.
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