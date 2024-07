Президентка Єврокомісії відреагувала на візит Орбана до Путіна

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на прибуття лідера головуючої у Раді ЄС Угорщини Віктора Орбана до Москви.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Твіт Урсули фон дер Ляєн з’явився після появи підтвердження, що угорський прем’єр прибув до Москви. Перед вильотом Орбан в ефірі державному радіо заявив, що головування у Раді ЄС не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні, але Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".

"Умиротворення не зупинить Путіна. Лише єдність та рішучість прокладуть шлях до повноцінного, справедливого і сталого миру в Україні", – відреагувала вона.

Реклама:

Hungarian @PM_ViktorOrban is visiting Moscow:



Appeasement will not stop Putin.



Only unity and determination will pave the path to a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine.