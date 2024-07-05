Столтенберг назвав найнагальніше завдання для саміту НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед самітом лідерів Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться наступного тижня, заявив, що підтримка України буде "найнагальнішим завданням".

Про це він сказав під час пресконференції, присвяченій майбутньому саміту, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Столтенберг очікує, що у Вашингтоні лідери "узгодять суттєвий пакет допомоги Україні".

Також він нагадав, що НАТО візьме на себе координацію і надання більшої частини міжнародної допомоги в галузі безпеки.

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Він додав, що члени Альянсу узгодять фінансові зобов'язання для України, і що він також очікує більш негайної військової підтримки України, більше двосторонніх угод у сфері безпеки і роботу над поглибленням військової оперативної сумісності.

За словами генсека, всі ці елементи "є мостом до членства в НАТО і дуже сильним пакетом для України на саміті".

Він додав, що "Україна наближається до членства в Альянсі".

Крім того, ключовими темами саміту будуть стримування і оборона, а також глобальне партнерство.

Раніше Столтенберг висловив, що Україна приєднається до оборонного альянсу протягом наступного десятиліття.

А президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна виступає за стриманість у переговорах про вступ України в НАТО, щоб не допустити ескалації.