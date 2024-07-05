Кулеба зустрівся з главою МЗС Молдови в Кишиневі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч зі своїм молдовським колегою Міхаєм Попшоєм у Кишиневі.

Як пише "Європейська правда", про це очільник зовнішньополітичного відомства України повідомив у X (Twitter).

За словами глави МЗС, він подякував Попшою за можливість участі у третій Тристоронній зустрічі між Молдовою, Румунією та Україною.

Pleased to meet Ukraine's FM @DmytroKuleba in Chișinău.



I thanked him for attending the third 🇲🇩-🇷🇴-🇺🇦 Trilateral Meeting. Discussed regional issues and our shared path to peace, prosperity, and security.



Together, our steps towards the EU are stronger and more determined. pic.twitter.com/NfxOf7Lp30 Реклама: July 5, 2024

"Обговорили регіональні питання та наш спільний шлях до миру, процвітання та безпеки", – зазначив Кулеба.

Міністр закордонних справ України також висловив переконання, що спільні кроки Києва та Кишинева до ЄС є сильнішими та рішучішими.

Раніше повідомляли, що тристороння зустріч на рівні міністрів закордонних справ Республіки Молдова, Румунії та України відбудеться в п'ятницю, 5 липня, в Кишиневі.

Очікується, що в заході візьмуть участь румунська та український колеги Попшоя: міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Формат тристоронніх зустрічей глав МЗС ініціював 2022 року міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску. Цей формат співпраці створили в контексті вторгнення Росії в Україну та криз, з якими зіткнулися країни.

Перша зустріч відбулася 15 вересня 2022 року в Одесі, друга – 13 квітня 2023 року в Бухаресті.