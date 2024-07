Кулеба зустрівся з главою МЗС Молдови в Кишиневі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч зі своїм молдовським колегою Міхаєм Попшоєм у Кишиневі.

Як пише "Європейська правда", про це очільник зовнішньополітичного відомства України повідомив у X (Twitter).

За словами глави МЗС, він подякував Попшою за можливість участі у третій Тристоронній зустрічі між Молдовою, Румунією та Україною.

Pleased to meet Ukraine's FM @DmytroKuleba in Chișinău.



I thanked him for attending the third 🇲🇩-🇷🇴-🇺🇦 Trilateral Meeting. Discussed regional issues and our shared path to peace, prosperity, and security.



Together, our steps towards the EU are stronger and more determined. pic.twitter.com/NfxOf7Lp30

