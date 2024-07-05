Кулеба встретился с главой МИД Молдовы в Кишиневе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим молдовским коллегой Михаем Попшоем в Кишиневе.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава внешнеполитического ведомства Украины сообщил в X (Twitter).

По словам главы МИД, он поблагодарил Попшоя за возможность участия в третьей Трехсторонней встрече между Молдовой, Румынией и Украиной.

Pleased to meet Ukraine's FM @DmytroKuleba in Chișinău.



I thanked him for attending the third 🇲🇩-🇷🇴-🇺🇦 Trilateral Meeting. Discussed regional issues and our shared path to peace, prosperity, and security.



Together, our steps towards the EU are stronger and more determined. pic.twitter.com/NfxOf7Lp30 Реклама: July 5, 2024

"Обсудили региональные вопросы и наш общий путь к миру, процветанию и безопасности", – отметил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины также выразил убеждение, что совместные шаги Киева и Кишинева в ЕС являются более сильными и решительными.

Ранее сообщалось, что трехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел Республики Молдова, Румынии и Украины состоится в пятницу, 5 июля, в Кишиневе.

Ожидается, что в мероприятии примут участие румынская и украинская коллеги Попшоя: министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Формат трехсторонних встреч глав МИД инициировал в 2022 году министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Этот формат сотрудничества создали в контексте вторжения России в Украину и кризисов, с которыми столкнулись страны.

Первая встреча состоялась 15 сентября 2022 года в Одессе, вторая – 13 апреля 2023 года в Бухаресте.