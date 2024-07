Кулеба встретился с главой МИД Молдовы в Кишиневе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим молдовским коллегой Михаем Попшоем в Кишиневе.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава внешнеполитического ведомства Украины сообщил в X (Twitter).

По словам главы МИД, он поблагодарил Попшоя за возможность участия в третьей Трехсторонней встрече между Молдовой, Румынией и Украиной.

Pleased to meet Ukraine's FM @DmytroKuleba in Chișinău.



I thanked him for attending the third 🇲🇩-🇷🇴-🇺🇦 Trilateral Meeting. Discussed regional issues and our shared path to peace, prosperity, and security.



Together, our steps towards the EU are stronger and more determined. pic.twitter.com/NfxOf7Lp30

Реклама: